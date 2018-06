Sanció pel retard en el subministrament de les botes de la Policia de Girona

L'Ajuntament de Girona ha sancionat amb 900 euros l'empresa que havia de subministrar les botes i sabates als agents de la policia municipal per fer-ho amb més retard del previst en el contracte. Fa unes setmanes, la junta de govern va obrir un expedient per tal d'imposar «les penalitats per incompliment per demora, imputable al contractista, del contracte de subministrament de sabates i botes per a la Policia Municipal». Recentment s'ha acordat que la sanció sigui de 900 euros. Es fa en funció dels dies de retard i de l'import del contracte.

L'empresa que havia de subministrar aquest material, El Corte Inglés, s'havia presentat al concurs públic obert per l'Ajuntament per renovar la roba als agents policials. El concurs estava format per diferents lots segons les peces de roba. L'empresa va guanyar el corresponent al calçat. Els altres feien referència als uniformes de gala i semigala; a la roba operativa de la policia i dels agents cívics; i el darrer, a les gorres, complements i equipament especial.

Pel que fa al calçat, l'empresa guanyadora havia de lliurar les botes i sabates en un termini de vint dies. S'hi havien presentat quatre empreses i la vencedora va oferir tot el calçat a canvi de 9.365 euros. Hi havia vint parells de sabates de cordons, seixanta sabates operatives, quaranta botes de mitja canya, deu botes de motorista i cinc botes d'aigua.

Des de fa uns anys, l'Ajuntament ha començat a mirar amb lupa tots els contractes i adjudicacions per tal que es compleixin fil per randa i en cas de detectar incompliments, aplicar les penalitats que corresponguin. «Ara fem auditories i revisions i les empreses han de complir», afirmava fa uns dies la tinent d'alcaldia de règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas. Aleshores feia esment a vuit penalitzacions a empreses que havien incomplert diferents requisits i que després de reclamar-ho en diverses ocasions, se les ha acabat sancionant. Hi havia casos on s'havia de seleccionar treballadors d'una forma i no es va fer, entregues de material o arbres defectuosos o arribats fora de termini i serveis amb deficiències.

Un exemple similar al del calçat de la policia feia referència a una empresa que havia d'entregar un camió cistella per a la brigada d'enllumenat i que va donar el vehicle molt més enllà del que establia el plec de condicions aprovat. Això li va suposar una penalització diària de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. En total, van ser 98 dies i l'import de la multa va ser 1.107 euros.