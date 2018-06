Els taxistes de Girona denuncien la proliferació llicències VTC

ACN Girona .- Els taxistes de Girona denuncien que a la ciutat les llicències de Vehicle de Transport Concertat (VTC) superen cinc cops les permeses. El gremi n'ha comptabilitzat "al menys" una quinzena, quan per llei només podria haver-n'hi tres. El president de Gitaxi, Fernando Samitier, recorda que la normativa diu que només es pot donar un permís VTC per cada 30 taxis. "S'han passat molt", lamenta Samitier que reclama a l'administració que "compleixi la llei". El president del gremi també ha recamat "més controls" per a aquells taxis que recullen clients a Girona i són d'una altra localitat. Aquesta és una pràctica prohibida i castigada amb 1.500 euros de multa. Samitier recorda que "els que fan trampes" perjudiquen als propis companys de professió. Amb tot, des de Gitaxi estan "molt satisfets" per l'augment de serveis de trucada. En concret han incrementat prop d'un 20% respecte al 2017.

Els taxistes gironins treballen cada vegada més. Des de que el 2016 van instal·lar la seva seu de recepció de trucades a la Plaça Independència de Girona, el gremi ha vist com han augmentat els serveis. Un increment que des del sector tenen coll avall que tard o d'hora acabarà captant l'atenció de plataformes com Uber o Cabify. "Aquí encara no han arribat, però els esperem perquè la demanda creix", explica el president de Gitaxi, Fernando Samitier. Per això, el gremi s'ha avançat i ja disposa d'una aplicació mòbil per tal de poder fer més accessible el taxi al client. "Veiem que cada cop més gent la fa servir, això ens dona tranquil·litat", explica Samitier.

El problema, segons el president, és que s'han donat més permisos VTC de les que la llei permet. En concret, entre Girona, Salt i Sarrià hi ha 82 llicències de taxi, de les quals una desena no operen. Això fa que el màxim nombre d'VTC que es podrien haver expedit són tres, ja que la proporció que fixa la normativa és d'una per cada 30 taxis. "Sabem que n'hi ha més de quinze", lamenta Samitier.

Aquesta no és l'única denúncia del gremi cap a l'administració. Un altre conflicte és la "falta de control" que hi ha de taxistes que operen il·legalment fora de la seva àrea de competència. En resum, aquells que van a buscar clients a Girona, Salt o Sarrià, però tenen la llicència d'una altra població.

Aquesta pràctica està penada amb 1.500 euros de multa, però Samitier lamenta que "es continua fent", i recorda que per a ells representa "un dany important". Per tot plegat demanen que s'augmentin els controls policials per tal de poder fiscalitzar aquests professionals que treballen de manera fraudulenta. "Quan vegin que se'ls comença a multar, deixaran de fer-ho", assegura Samitier.



Reclamen més ajudes

Una de les principals demandes del sector està centrada en les ajudes. En aquest sentit, recorden que hi ha comunitats autònomes que donen suport al món del taxi. Aquí, en canvi, "l'administració no et dona res", lamenta el president.

Un bon exemple d'aquesta diferència té relació amb el medi ambient. El 25% de la flota de taxis que operen a Girona, Salt i Sarrià són híbrids, i les perspectives són d'incrementar-ne el nombre els propers anys. Un compromís que seria "més ferm" si el sector tingués el suport de l'administració com passa a ciutats com Madrid. "Aquí creiem que seria bo que augmentessin les ajudes, per incentivar la compra d'aquest tipus de vehicles, com passa a d'altres parts de l'Estat", expressa Samitier.

El sector també es queixa de la "falta de formació" per part de l'administració. Els taxistes expliquen que els agradaria poder participar en cursos que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Girona. "Cal tenir en compte que som la primera i l'última imatge que té un turista de la nostra ciutat", assenyala.



Més turisme i més qualitat

L'increment de serveis dels últims anys respon, d'una banda a la millora logística de la nova seu, i de l'altra a l'augment de visitants. "Ho hem notat molt. Cada cop venen més turisme i de millor qualitat", ha reblat el president.

Entre ells el principal client continuen sent "persones grans", tot i que al vespre i a la nit el tipus d'usuari canvia, a persones més joves que busquen l'oci nocturn. A més, també s'ha notat un augment de congressistes que venen a fer debats i xerrades a Girona. "Aquest és un client que per a nosaltres és molt interessant perquè sol ser entre setmana", conclou Samitier.