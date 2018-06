Tornarà el Celler de Can Roca a ser el millor restaurant del món?

Bilbao acull aquest dimarts la gala "The World's 50 Best", on es farà pública la llista més popular de millors restaurants del món. El gironí Celler de Can Roca, que porta una dècada entre els millors, aspira a recuperar el tron perdut l'any 2016. Ho aconseguirà?

En diferents rànquings internacionals fets públics aquest any, com el d'Elite Travellers o el d'Opinionated About Dining (OAD), el restaurant dels germans Roca ha patit un lleuger retrocés. No obstant, lectors de revistes gastronòmiques especialitzades, com 7 Caníbales, aposten perquè el Celler tornarà al primer lloc. També són molts els rumors que asseguren que l'Asador Etxebarri pot arribar al top 3 en l'edició d'enguany. Pel que fa a altres restaurants catalans, molts especialistes en gastronomia esperen importants avanços en la llista del Tickets d'Albert Adrià, i del Disfrutar, dels exBulli Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch.

Fa una setmana, l'organització del que alguns consideren "els Òscar de la cuina" va fer pública la llista de restaurants situats entre la posició 51 i 100

Joan Roca: "Les llistes acaben sent injustes"

Les llistes "acaben sent injustes perquè no hi caben tots els qui mereixerien ser-hi, però ajudaen a donar visibilitat", afirmava aquest dilluns el xef gironí Joan Roca. "Encara que pretengui prendre distància, aquesta gala és important. Portem nou anys entre els cinc primers, i dues vegades hem estat el número 1. Venim tranquils i que sigui el que Déu vulgui", ha afegit.

Alguns dels cuiners reconeguts en anteriors edicions han participat en una jornada pròleg per parlar sobretot de cuina i molt poc de premis.

Joan Roca i Eneko Atxa han estat els representants espanyols en aquest aperitiu de la gala bilbaïna que ha tingut lloc en el Basque Culinary Center (BCC) de Sant Sebastià, on també han acudit representants del sector gastronòmic de diferents parts del món i un bon nombre de periodistes dels aproximadament 200 acreditats.

A Atxa, que el 2017 es va situar al lloc 38 de la llista amb el seu restaurant Azurmendi de Larrabetzu (Bizkaia), no li treu la son el resultat final, ja que per a ell aquest any "el més gran premi" és que Bilbao sigui la ciutat amfitriona, pel que suposa per donar a conèixer el País Basc a la resta del món.

Aquest dilluns, el cuiner biscaí ha fet una defensa dels productes locals, com la ceba domicili de Zalla, de la que és ja un autèntic ambaixador, i Roca ha mostrat com una tradicional calçotada pot adquirir noves aparences amb la cuina d'avantguarda, igual que fa el xef indi amb quelcom tan fonamental a la cuina asiàtica com l 'arròs.

"La calçotada dóna una idea de com podem estar compromesos amb el medi ambient, la sostenibilitat, amb els petits productors, de com podem fer cuina moderna, però no deixar de mirar a l'entorn, a la tradició i a la terra", ha destacat el cuiner gironí.



La llista dels 50 millors restaurants de 2017

Aquesta és la llista dels cinquanta millors restaurants del món de l'any passat: