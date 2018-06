El Celler de Can Roca, segon millor restaurant del món

El Celler de Can Roca és el segon millor restaurant del món. Guanya una posició respecte al rànquing de la revista Restaurant, que enguany ha coronat l'italià Osteria Francescana com el millor del món, títol que ja va aconseguir l'any 2016. El número 3 és per al francès Mirazur, que superen l'Eleven Madison Park, número de l'edició anteiror dels premis.

La gala per escollir els 50 millors restaurants del món s'ha celebrat enguany a Bilbao. A l'esdeveniment hi han assistit els tres germans Roca.

Uns dels grans triomfadors de la nit han estat el rosinc Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, antics caps de cuina d'El Bulli, que han portat el restaurant Disfrutar de Barcelona al lloc número 18 del rànquing. Es tracta de la millor evolució de la llista aquest any, ja que fa un any l'establiment estava situat en el lloc 55. Els propietaris d'aquest restaurant també ho són del Compartir, situat a Cadaqués.

L'altre restaurant català de la llista és el Tickets, d'Albert Adrià, situat en el lloc 32 de la llista de la revista Restaurant. Tot i caure set llocs en el rànquing, Adrià ha situat aquest any un altre els seus restaurants, l'Enigma, entre els millors del món, concretament en el lloc 95.

Aquesta és la llista dels cinquanta millors restaurants del món:



Osteria Francescana (Modena, Itàlia) El Celler de Can Roca (Girona) Mirazur (Menton, França) Eleven Madison Park (Nova York, EUA) Gaggan (Bankok, Tailàndia) Central (Lima, Perú) Maido (Lima, Perú) Arpège (París, França) Mugaritz (Sant Sebastià, País Basc) Asador Etxebarri (Axpe, País Basc) Quintonil (Mèxic DF) Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, EUA) Pujol (Mèxic DF) Steirereck (Viena, Àustria) White Rabbit (Moscou, Rússia) Piazza Duomo (Alba, Itàlia) Den (Tòquio, Japó) Disfrutar (Barcelona) Geranium (Copenhagen, Dinamarca) Attica (Melbourne, Australia) Alain Ducasse au Paza Athénée (París, França) Narisawa (Tòquio, Japó) Le Calandre (Rubano, Itàlia) Ultraviolet by Paul Pairet (Xangai, Xina) Cosme (Nova York, EUA) Le Bernardin (Nova York, EUA) Boragó (Santiago, Xile) Odette (Singapur) Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París, França) D.O.M. (Sao Paulo, Brasil) Arzak (Sant Sebastià) Tickets (Barcelona) The Clove Club (Londres, R.Unit) Aliena (Chicago, EUA) Maaemo (Oslo, Noruega) Reale (Castel di Sangro, Itàlia) Restaurant Tim Raue (Berlin, Alemanya) Lyle's (Londres, R.Unit) Astrid y Gastón (Lima, Perú) Septime (París, França) Nihonryori RyuGin (Tòquio, Japó) The Ledbury (Londres, R.Unit) Azurmendi (Larrabetzu, País Basc) Mikla (Istambul, Turquia) Dinner by Heston Blumenthal (Londres, R.Unit) Saison (San Francisco, EUA) Schloss Schauenestein (Fürstenau, Suïssa) Hisa Franko (Kobarid, Eslovènia) Nahm (Bangkok, Tailàndia) The Test Kitchen (Ciutat del Cap, Sudàfrica)

Més d'una dècada en l'elit de la cuina mundial

Fa tretze anys que el Celler de Can Roca va entrar per primera vegada en aquesta llista i, després d'El Bulli de Ferran Adrià, va ser el segon establiment català que va aconseguir coronar la classificació. Els germans Roca van arribar a la primera posició el 2013, superant el danès Noma de René Redzepi. El 2014, els papers es van invertir i l'establiement de Copenaguen va passar per davant del gironí, que en aquella ocasió va quedar en segon lloc. Un any més tard, el 2015, el restaurant tornava al capdamunt de la llista. L'any 2016 el Celler va tornar a cedir un altre cop la corona, que va anar a parar a a l'Ostreria Francescana, de Mòdena, Itàlia. I l'any passat, el restaurant gironí va caure al tercer lloc d'un podi que va encapçalar l'Eleven Madison Park (Nova York)

En altres ocasions, aquesta gala també ha reconegut el talent individual dels germans Roca: l'any 2015, Jordi Roca va rebre el premi al millor pastisser del món, mentre que el 2016, Joan Roca va ser proclamat millor cuiner del planeta.

Així mateix, l'any 2017, el Celler de Can Roca també va rebre el premi a l'establiment més hospitalari.