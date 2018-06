Creix de 37 a 60 la xifra de nous casos atesos per la comissió d'absentisme escolar

La comissió que s'ocupa de l'absentisme escolar a la ciutat de Girona va atendre 60 nous casos durant l'any passat. Es tracta d'una xifra que no ha deixat de créixer progressivament des de 2013, quan se'n van tractar 37. Així consta en la memòria de la regidoria d'Educació i Esports, on es constata que si cada any incrementa el nombre de nous casos tractats per la comissió no és perquè s'incrementi l'absentisme dels alumnes, sinó perquè es posen més esforços i hi ha una millor coordinació entre els diferents agents a l'hora d'abordar aquest fenomen. Segons s'assenyala en la memòria, en aquest darrer curs s'ha treballat especialment per millorar la tramitació dels casos que han de ser derivats a la Direcció d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). També es destaca la feina de coordinació que s'ha dut a terme per tal de reforçar mesures preventives als cicles d'infantil i primària.

D'aquesta manera, mentre que l'any 2013 la comissió va tractar 37 nous casos d'absentisme escolar, el 2014 en van ser 46. El 2015 hi va haver una lleugera reducció, ja que la xifra es va situar en 39, però el 2016 va tornar a remuntar fins als 51. L'any 2017, que és el darrer del qual es tenen dades, es va arribar fins als 60.

La comissió d'absentisme està formada per l'Ajuntament de Girona, la Generalitat, els centres educatius de la ciutat i els cossos policials. Tots ells treballen de forma coordinada en qüestions que tenen a veure amb garantir i vetllar per l'assistència a l'escola o a l'etapa obligatòria de l'institut. Quan es detecta un cas d'absentisme reiterat, els centres avisen la família, es fa una revisió setmanal i s'elabora un pla d'actuació per evitar que la situació es torni a repetir. En cas que es consideri necessari, hi ha expedients que són derivats a la DGAIA o a Serveis Socials, mentre que altres passen a analitzar-se a la comissió de conflictivitat.



Intervenció policial

En cas que sigui un agent de la Policia Municipal o dels Mossos d'Esquadra el que troba un estudiant pel carrer en horari lectiu, l'acompanya al centre i s'avisa la família. En alguns casos es fa una comunicació per escrit, però si es creu necessari també s'organitzen entrevistes entre la Policia Municipal i la família, en les quals a vegades els mateixos alumnes hi són també presents. Posteriorment, els agents fan un seguiment del compliment dels acords presos en aquestes reunions.

El febrer de l'any passat, a més, l'Ajuntament de Girona va anunciar que havien portat vuit casos d'absentisme escolar a la Fiscalia, malgrat que al final només va acabar prosperant un dels casos.

Més enllà d'actuar davant de casos d'absentisme, la comissió també es dedica a realitzar una tasca preventiva i de sensibilització a tots els agents implicats sobre la importància que els estudiants assisteixin de forma regular a l'escola o l'institut per tal de garantir l'èxit escolar i assegurar la cohesió social. A més, entre les seves tasques també hi ha la de recollir i difondre experiències de bones pràctiques que s'han dut a terme per tal de posar remei a aquest fenomen.