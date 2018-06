La Flama del Canigó arriba dissabte a un espai "emblemàtic" de Girona

La Flama del Canigó arribarà aquest dissabte a un lloc "emblemàtic" de la ciutat de Girona, segons els organitzadors, durant el tradicional acte de rebuda de la Flama. l'acte anirà a càrrec d'Òmnium Gironès, la Fal·lera Gironina, l'ADAC, la Fundació Llibreria Les Voltes, l'ANC Girona, El Forn i l'Ateneu 24 de juny. Els assistents a l'acte podran veure a través d'una pantalla que s'instal·larà a la plaça del Vi com la Flama arriba a aquest espai "simbòlic" des d'on il·luminarà la ciutat.

Aquesta no serà l'única novetat de la rebuda de la Flama ja que aquest any també s'ha organitzat una bicicletada que començarà a les 16.30 hores al pavelló de Fontajau i que recorrerà els principals carrers de la ciutat (pont de Fontajau, plaça Güell, carrer Riu Güell, passeig d'Olot, Emili Grahit, Balmes, Joan Maragall, Jaume I) fins arribar a la plaça Independència.

Cap a les 6 de la tarda començarà la cercavila a la plaça Independència fins a la plaça del Vi, que estarà amenitzada per la Fal·lera Gironina, els Gegants de Santa Eugènia, els Diables de l'Onyar, la Banda Marcial 504 i Aires Gironins (GEIEG).

A la plaça del Vi es vendran fanalets, hi haurà el tradicional Ball de l'Àliga, el lliurament del quinqué amb la Flama a l'Ajuntament, actuacions de les entitats de la cercavila, la lectura del manifest i la distribució de la Flama a diferents entitats com: l'Ajuntament de Girona, l'Associació Sarrià Solidari, Comissió Festes de Salt, Ateneu Republicà Bescanó, A.VV Carme - Vista Alegre, A.VV Fontajau - XavierCugat, A.VV Palau - Avellaneda, A.VV Mercadal, A.VV Santa Eugènia del Ter, A.VV Vall de Sant Daniel, ADAC, ANC Gironès, Ateneu 24 de juny, El Forn, Fundació Llibreria Les Voltes, Girona Vota i Òmnium Gironès.

La lectura del manifest anirà a càrrec de Lluïsa Geronès, de l'associació AKAN Girona, que llegirà un text del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, escrit des de la presó de Soto del Real. El text insisteix que Catalunya té l'anhel irrenunciable de viure en pau i llibertat: "Com més foscor ens volen imposar, més il·lusió tenim perquè la llum de la Flama arribi a més i més gent. Per compartir entre iguals l'emoció del foc, la festa i la màgia de la nit de Sant Joan. La cultura sempre ha sigut una eina de transformació social."



"Revetlla groga" a Fora Muralla

La traca final anirà a càrrec dels Diables de l'Onyar i després tothom ja podrà pujar amb la companyia de la Fal·lera Gironina als Jardins de Fora Muralla per celebrar la Revetlla groga de Sant Joan que a partir de les 8 del vespre organitza l'entitat Girona Vota.

Allà hi haurà un servei de bar i música fins a l'hora del sopar popular que té un preu de 18 euros per als adults i 10 euros per als infants d'entre 5 i 12 anys. Els tiquets es poden comprar a la llibreria Les Voltes. La revetlla comptarà amb la música en directe d'Ovella Xao i sessió de Gresca catalana. Els beneficis es destinaran a la caixa de resistència.