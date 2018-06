El Palau de Congressos de Girona es va omplir ahir amb més de 700 persones per seguir els actes programats per la Diada de la Gent Gran. A més dels parlaments polítics hi va haver una ballada de sevillanes, a càrrec de l'Associació de Gent Gran de Santa Eugènia de Ter; un esquetx d'humor; un playback a càrrec del Casal de Jubilats i Pensionistes de Taialà, i la interpretació del sainet El que pot l'adrenalina, interpretat per membres del grup de teatre La Cuca de Llum.