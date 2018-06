Marxa lenta a Montjuïc per reclamar millores en el transport escolar

Diversos col·lectius han previst per avui, a primera hora del matí, una marxa lenta de vehicles a Montjuïc per tal de reclamar millores en el transport escolar per als alumnes que fan classe a l'institut Narcís Xifra. La convocatòria va a càrrec de l'AMPA Montjuïc, l'AMPA Narcís Xifra i l'Associació de Veïns de Montjuïc i tenia prevista la sortida a les vuit del matí des de la plaça Domènec Fita. La intenció és provocar retencions en el trajecte fins a l'escola de Montjuïc.

Els convocats asseguren que el barri de Montjuïc «ha estat ignorat històricament» i posen com a exemple que l'autobús «del nostre barri no arriba a l'institut Narcís Xifra», que és el centre adscrit a l'escola de Montjuïc, «perquè els nens i nenes del nostre barri que cursen l'ESO hi puguin arribar». L'única solució que asseguren que els ha donat l'Ajuntament de Girona és un autobús del Consell Comarcal on «els nens del nostre barri han de pagar 1,5 euros per viatge» i recorden que «la resta de nens de la ciutat que poden utilitzar el bus de línia, on paguen 0,40 euros per viatge».

Recorden que l'any passat l'Ajuntament els va oferir una solució «transitòria» amb el compromís que el proper curs solucionaria el tema, però ara apunten que l'Ajuntament «ha anunciat que finalment no hi haurà cap canvi». En aquest sentit, lamenten que han perdut un any i que han estat «ignorats i menystinguts pel govern municipal».

Afirmen que estan «cansats d'aquesta discriminació» i alerten que «els veïns i veïnes de Montjuïc hem dit prou, i ja que el govern municipal no ens escolta, iniciem una sèrie de mesures per tal que se'ns reconegui el nostre dret a ser un barri de primera divisió i no de regional, que és on ens han relegat».