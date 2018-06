Salt rebutja retirar la pancarta de suport als presos i els llaços grocs

El ple municipal de Salt va desestimar, ahir a la tarda, la moció de Ciutadans (Cs) que demanava retirar els llaços grocs i les pancartes que reclamen la llibertat dels polítics i líders independentistes presos o que són a l'estranger que hi ha a l'Ajuntament i en equipaments municipals. La proposta de Cs va obtenir el suport dels dos regidors de Plataforma per Catalunya (PxC) i del PSC, mentre que Francisco Honrado (CiU) es va abstenir i els altres dos regidors de CiU, i tots els d'ERC, la CUP i els tres edils no adscrits i militants del PDeCAT hi van votar en contra.

La moció demanava «respectar i fer respectar la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi», així com «retirar o fer retirar qualsevol pancarta o símbol partidista» en els mateixos llocs, vetllar per «la convivència entre el conjunt de la seva ciutadania» i que si la neuralitat no es compleix s'imposin «les mesures sancionadores i coercitives necessàries».

Des de l'equip de govern (ERC i CUP) com també des del PDeCAT i CiU es va recordar que els llaços grocs no són violents i no han «fet mal a ningú», i que reivindicar la «llibertat dels presos» en una pancarta és reivindicar els «drets humans» vulnerats.

Des del PSC, Joan Martín va recordar els atacs a la seu del seu partit i va fer una crida a l'equip de govern a «generar un clima de respecte». El regidor de Ciutadans, Atilano González, va insistir que caldria «retirar una pancarta partidista d'una balconada que és de tots».

El ple també va servir per aprovar la cessió a l'Ajuntament, per part dels blocs 3 i 4 de la plaça Antoni Gaudi, d'un passadís comunitari als baixos dels dos edificis, on s'ubicarà un equipament comunitari. Tots els grups municipals, a excepció de CiU, hi van votar a favor. Jaume Torramadé, va criticar que l'equip de govern no sàpiga ni què s'hi farà.

Feia més d'un any i mig que s'estava treballant en aquesta solució després que els veïns exposessin la seva problemàtica a l'alcalde en el transcurs de les reunions que periòdicament es fan amb veïns i veïnes.

L'espai, de més de 200m2 comprèn dos túnels de pas paral·lels i connectats, cadascun dels quals va de la plaça Antoni Gaudí fins al carrer Greco. Després de múltiples converses s´ha acordat que els veïns dels dos edificis cediran aquest espai comunitari amb el compromís que el consistori tancarà el passadís i, just al lloc que ara ocupa, s´hi farà un equipament municipal.

L'acord ha arribat després d'una tasca transversal per analitzar el problema i buscar una resposta, escoltant tots els punts de vista. Per fer-ho es va crear un equip de treball amb tècnics de territori, veïns, representants municipals, serveis socials i seguretat ciutadana.?

A l'espai cedit es reconvertirà en un equipament municipal, actualment s'estan avaluant diverses opcions com ara fer-hi un centre cívic, un local de barri per celebrar-hi activitats i reunions, un local lligat a projectes d'emprenedoria per dinamitzar la zona o altres opcions, sempre amb el consens dels veïns, segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Àlex Barceló (ERC). Amb la seva posada en funcionament l´Ajuntament subratlla que serà un nou punt de contacte entre el consistori i els veïns d´aquest sector del barri Centre.

L'Ajuntament planteja també que la plaça aculli alguna activitat del projecte Juguem, que proporciona ofertes de lleure educatiu més enllà de l´escola.