Citen a declarar el coordinador de «Mossos per la República» per un delicte d'odi

La Guàrdia Civil ha citat a declarar el coordinador de 'Mossos per la República', Albert Donaire, per un suposat delicte d'incitació a l'odi. L'investigat ha anat aquest dimecres mateix a recollir la citació per anar a declarar a la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona aquest dijous a les onze del matí.



El mosso ho vincula a les declaracions que ha fet a través de les xarxes socials després de l'1-O criticant la «brutalitat» de les forces i cossos de seguretat espanyoles durant el referèndum.





El policia ja avança que es presentarà perquè no té «res a amagar». En paral·lel, també critica que les denúncies que ell ha interposat per rebre amenaces i insults no hagin tingut recorregut. «Em citen a declarar per dir les veritats», ha dit en un vídeo que ha penjat a les xarxes socials.

Donaire, que té milers de seguidors a les xarxes socials, és un tuitaire molt actiu, i sovint publica vídeos. Per exemple, en un difós al maig d'aquest any parlava de la manifestació de Tabarnia a Barcelona, assegurant que era un acte "de feixisme pur i dur" i que "els manifestants eren d'un nivell tan baix que no podien ni memoritzar un himne"

Aquest energumen m´acaba de perseguir per #SarriàDeTer. El motiu? M´ha vist amb el meu polo blau de Catalunya.

Hem passat pel seu costat, amb el cotxe i ens ha seguit insultant. Ens ha seguit insultant, fent obscenitats i perseguit (fins que ha caigut).

Això passa a Catalunya. pic.twitter.com/QlpJCaqRnt — ?L???T???? (@albert_dmcat) 24 d´abril de 2018

Fa poques setmanes, va denunciar a Twitter els insults que que li va proferir un vianant a Sarrià de Ter, i va compartir un vídeo que es va viralitzar degut a la caiguda del suposat assetjador.