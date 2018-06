La CUP reclama més concreció en el Pla Local de Salut

La CUP-Crida per Girona s'ha posicionat al voltant del Pla Local de Salut que el govern gironí va presentar recentment. La formació ha criticat que el govern encarregués a una empresa externa l'elaboració del document amb un cost de 18.000 euros, i ha lamentat que el document tingui dèficits importants com ara la manca d'un pla d'actuació operatiu, un pressupost o mecanismes d'avaluació. La regidora Laia Pèlach ha alertat que «cal donar prioritat i destinar més recursos a les polítiques municipals de salut, per evitar que el pla quedi com una declaració d'intencions». Els cupaires critiquen que el document no és prou detallat i no disposa d'una planificació d'accions concretes i operatives.