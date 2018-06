La Fundació Princesa de Girona no canviarà el nom

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) no canviarà el nom ni es desvincularà de la monarquia espanyola. La directora general de l'ens, Mònica Margarit, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la fundació va néixer amb aquesta denominació i que aquesta possibilitat no ha estat mai «ni sobre la taula». Mònica Margarit ha recordat que l'entitat privada compta amb un òrgan de govern que és el Patronat, que és qui pren les decisions i que la idea ni s'ha plantejat.

L'entrega dels premis d'enguany ha hagut de canviar la seu per traslladar-se al Mas Marroch de Vilablareix. El motiu és que el govern gironí no els va permetre fer-ho a l'Auditori ni al Palau de Fires perquè està en obres. Margarit ha admès que la negativa de l'Ajuntament els ha «sabut greu» però ha dit que «a la vida hi ha moltes coses que saben greu i el que és important és trobar solucions, nosaltres hem trobat una solució magnífica». Malgrat això, ha recordat que des de l'any 2010 lloguen l'Auditori i esperen poder tornar-ho a fer en un futur, quan s'acabin les reformes.

Margarit també s'ha referit a les crítiques que han rebut els germans Roca per acollir al Mas Marroch –que és de la seva propietat- la cerimònia d'entrega de guardons el proper dijous 28 de juny. En aquest sentit, ha dit que li «sap greu» que hagin hagut de patir-les i ha recordat que es tracta d'un acte privat que se celebra en un espai que també es «privat». En aquest mateix sentit s'ha pronunciat Joan Roca aquest matí, afirmant que són «cuiners» no «polítics». «Som hospitalaris i entenem que un país és gran si és hospitalari», ha afegit el xef.

La directora general de la fundació també s'ha referit a les crítiques i a les mostres de rebuig que han manifestat els ajuntaments de Vilablareix i Caldes de Malavella. L'endemà de l'entrega dels premis, divendres 29, el monarca espanyol visitarà aquest darrer municipi. Concretament estarà a l'Hotel Camiral, situat al camp de golf, on es portarà a terme una jornada enfocada a l'emprenedoria per a joves.

Des de l'Ajuntament van anunciar aquest dimarts que batejaran la plaça de l'Ajuntament amb el nom de plaça U d'octubre i que ho faran efectiu justament aquest dijous, just quan el rei Felip VI estarà al Mas Marroch amb motiu de l'entrega de premis. L'Ajuntament de Caldes tenia previst canviar el nom de la plaça properament però la majoria dels grups polítics del consistori han coincidit en convocar l'acte aprofitant la presència del monarca. La intenció és mostrar el rebuig del municipi al monarca pel discurs que va fer el 3 d'octubre, defensant l'actuació policial de l'1 d'octubre.

«Em sap greu que als alcaldes no els agradi que celebrem un acte ple de joves i que l'únic que persegueix és augmentar la visibilitat dels joves al nostre país. En tot cas, nosaltres allà serem», ha dit.