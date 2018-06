La Generalitat resol que Endesa ha de garantir la llum a Girona Est

Una veïna mostra la mascareta que no pot usar pels talls de llum

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat ha resolt, a petició de l'Ajuntament de Girona, que la companyia elèctrica Endesa ha de garantir el subministrament elèctric a totes les persones que paguen la seva factura als barris de Font de la Pólvora i Vila-roja.

Al llarg de l'hivern, els veïns s'han queixat constantment a diverses instàncies –a l'empresa, al consistori i fins i tot a la subdelegació del Govern– que els talls de llum són constants i que cada dia es queden sense subministrament malgrat pagar les seves factures. L'empresa sempre ha argumentat que el seu servei és l'adequat, però que els talls es deuen a les sobrecàrregues que provoquen a la xarxa totes aquelles persones que s'hi connecten de forma irregular. Ara, la Generalitat ha resolt que l'empresa ofereix la potència necessària al sector en conjunt, però també assenyala que això no l'eximeix de garantir el servei a cada habitatge en particular. Per aquest motiu, li recorda que ha de «complir amb la qualitat individual de tots els subministraments contractats als barris de Vila-roja i Font de la Pólvora».

Davant les queixes dels veïns, l'Ajuntament de Girona va decidir dirigir-se a la Generalitat, que és qui té competències en aquesta matèria. Segons recorda el regidor responsable dels barris de Girona Est, Cristóbal Sánchez, volien saber dues coses: si la potència que Endesa ofereix al barri és la correcta i què passa amb aquelles famílies que es queden sense subministrament tot i tenir comptador i abonar les seves factures.

Ara, el Departament ha deixat clar que la potència és la correcta però que això no treu que s'hagi de garantir també la qualitat individual de tots els subministraments que estan contractats. El problema, indica Sánchez, és que la Generalitat no estableix com, fet que dificultarà el compliment d'aquesta directriu.

Amb aquesta resolució, Sánchez es dirigirà un cop més a Endesa per demanar-li que acabi amb els talls de llum i ofereixi servei a totes les famílies que el paguen. Si la companyia no posa fil a l'agulla per resoldre la situació, Sánchez assegura que el consistori està disposat a consultar amb els seus serveis jurídics per veure què s'hi pot fer.

Segons recorda el regidor, aquesta situació s'està cronificant, i malgrat que ara ja ve el bon temps i no hi haurà problemes de fred, els talls continuen essent constants i hi ha veïns que han de llençar el menjar de la nevera i del congelador perquè els marxa la corrent i queda inservible.