«Un premi que reconeix l'esforç, la perseverança, el treball i el compromís»

El cap de cuina del Celler de Can Roca, Joan Roca, es va mostrar immensament feliç per haver estat guardonat amb el segon premi de la llista que elabora cada any la revista Restaurants que es va fer públic dimarts. Els germans van recordar amb orgull que des de fa deu anys estan entre els cinc millors restaurants del món amb un guardó que reconeix l´esforç, la perseverança, el treball i el compromís de la seva cuina. El seu germà, el sommelier Josep Roca, va afegir que estaven il·lusionats perquè sabien que havien treballat millor que l´any passat, «El Celler ara és millor que anys anteriors». D´altra banda, Joan Roca va assenyalar que miren de viure l´èxit amb «la màxima normalitat» i segueixen treballant com el primer dia, «independentment de guies i llistes».

De Bilbao a Taialà

A les vuit del matí, habitualment els fogons ja funcionen al Celler de Can Roca. Tot i el premi del segon millor restaurant del món, els germans Roca no van voler aturar el ritme normal del seu establiment. Per això, després d´aterrar a l´aeroport del Prat de Barcelona des de Bilbao, es van dirigir directament cap a Taialà per dirigir el servei.

Al jardinet d´entrada del restaurant els esperaven tots i cadascun dels membres del seu equip. Molt somrients i feliços pel guardó, els germans es van anar abraçant i encaixant les mans amb els treballadors un a un. A diferència d´altres ocasions, en què tot el pati estava ple d´amics, clients i curiosos, es podria dir que la d´ahir va ser una rebuda molt més íntima. Qui no es va voler perdre l´arribada de la tríada de cuiners van ser els pares dels guardonats que, amb timidesa, van esperar que els seus fills felicitessin tot l´equip per anar-los a saludar. Després, junts –equip, pares i cuiners– es van fer una fotografia davant les portes de la cuina. Els llargs aplaudiments van acabar amb una llançada dels barrets dels cuiners a l´aire.

D´altra banda, la màxima autoritat de la ciutat, l´alcaldessa Marta Madrenas, els va felicitar via Twitter amb un missatge que relativitzava la seva posició aconseguida en el rànquing. «Mentre ells no es cansin de cuinar, jo no em cansaré de mostrar-los el meu reconeixement», va afegir per donar l´enhorabona als Roca i a tot el seu equip.

«Hem pujat un graó en una llista molt exigent», va destacar Joan Roca. I després va dirigir un agraïment públic a tothom qui considera interessant la seva feina. La pressió que els exigeix el fet de situar-se entre els millors restaurants del món se l´agafen «amb normalitat». «Mirem de viure-ho amb la màxima normalitat, amb la mateixa normalitat que fa que ens sigui possible continuar al barri on vam créixer, a prop dels pares, on anem a dinar cada dia», va explicar. «Això ens dona banys de normalitat», va afegir, un fet que se suma al secret del seu èxit, que va definir amb «treball, esforç i perseverança».

De la seva banda, Josep Roca va exposar que «tenim capacitat de créixer», tenint en compte el talent que van incorporant cada any i els clients que responen amb les ganes de visitar el restaurant.