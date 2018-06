Joan Roca reconeix que estan «dolguts» amb les crítiques per acollir els Reis

El cuiner Joan Roca, d'El Celler de Can Roca, ha reconegut que tant ell com els seus germans estan "dolguts" amb les crítiques rebudes per acollir al seu centre d'esdeveniments Mas Marroch el lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que comptarà amb la presència dels Reis d'Espanya.

Roca, que va veure el seu restaurant reconegut ahir a la nit com el segon millor del món en la classificació "The50best", en una gala celebrada a Bilbao, ha explicat a RAC1, des de la capital biscaïna que els sembla "injust" rebre crítiques per acollir el lliurament dels premis, procedents de sectors independentistes.

Els germans Roca acollien fins ara el sopar posterior a la cerimònia d'entrega dels Premis FPdGi, per això el més gran i responsable de la cuina entén que aquest any "fem el que ja fèiem" en altres edicions, amb la diferència que "els guardons es donaran durant el sopar, pel fet que no es podran lliurar a l'Auditori".

Aquest espai era l'escenari habitual de la gala, però l'ajuntament de la capital gironina va impedir el seu ús al·legant unes obres de reforma.

En aquest sentit, Joan Roca ha explicitat: "Nosaltres no hem de fer política. Som cuiners. Un restaurant és hospitalitat. Nosaltres fem la nostra feina".

Entre les crítiques que s'han produït des que es va conèixer que el Mas Marroch acolliria el lliurament dels guardons, destaca la del regidor de la CUP a l'ajuntament de Girona Lluc Salellas, que va invitar a través d'una carta pública els Roca a fer marxa enrere en la seva decisió.

Salellas, que al seu torn ha rebut crítiques per aquest posicionament, ha negat també a RAC1 que la seva voluntat hagi estat confeccionar "una llista negra" o iniciar una "caça de bruixes".

"La carta venia a dir que, amb la confiança que tenim en els germans Roca, en un moment com l'actual seria bo que tothom prengués més partit", ha afegit.

Per al regidor de la CUP, "això no és assenyalar, és poder dialogar i fer-ho públic", i ha assegurat que el text publicat el va enviar prèviament als al·ludits, que li van exposar els seus arguments.