Els tres germans Roca, presents a la gala de Bilbao

Uns minuts abans que comencés la gala, el sommelier Josep Roca escrivia al seu compte d'Instagram que «en 32 anys sempre hi ha hagut com a mínim un germà Roca al restaurant. Avui no hi haurà cap germà al Celler. L'equip més meravellós cuidarà els clients».



«Som a Bilbao», explicava a la xarxa social acompanyant-ho amb una imatge dels tres germans i les seves parelles a la catifa vermella del Palau Euskalduna de Bilbao, assenyalant que «en els moments importants, tan si són bons o dolents, sempre junts», i rematant-ho amb l'etiqueta #AmuntGirona.