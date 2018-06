Adeu a les tanques taronges del parc Central

Les tanques de plàstic taronja que encerclaven les zones verdes i la gespa plantada al parc Central es van treure ahir, 62 dies després de la inauguració descafeïnada de l'espai amb la presència de l'exdelegat del govern Central a Catalunya, Enric Millo. Aquell 20 de març s'obria a la ciutat un espai que ha estat en obres durant nou anys, vuit mesos i dos dies. Era un pas més per recuperar un espai furtat als veïns massa temps més del promès.

Però, al mateix temps es protegia, amb tanques taronges, la zona on plantar «el verd» per impedir que ningú malmetés unes herbes acabades de plantar. Ara, per fi, es pot passar per la gespa caminant per retallar camí i els gossos s'hi poden rebolcar com aquell que té llençols nous. Però no és cap victòria ni n'hi ha per tirar coets. Encara hi ha treballs pendents. En aquest cas, en mans de l'Ajuntament.

Per una banda, els treballs per construir la marquesina que ha de substituir el polèmic túnel (conegut com a finger) que connecta les estacions del TAV i la Renfe encara han de començar. El 2016 (quan es va aprovar el projecte de la marquesina) un servidor va apostar que no veuríem aquest teulat fins al 2019. De moment, la primera adjudicació va fer-se a una empresa que va entrar en concurs de creditors i la segona adjudicatària no pot començar les tasques per problemes burocràtics en el traspàs de documentacions d'aquesta primera.

Per altra banda, queda pendent d'urbanitzar una zona a l'entorn de la sortida d'autobusos, a prop de la plaça d'Europa. És l'única on encara hi ha tanques i munts de sorra. Les tasques tiraran endavant quan hi hagi consens entre el consistori i els residents. En aquest espai, s'hi hauria de col·locar l'escultura Per a Europa d'Andreu Alfaro. Això almenys és el que reclamen els veïns. L'Ajuntament i els veïns també negocien quin ús ha de tenir aquest espai. S'ha parlat de diferents opcions, inclosa una pista esportiva.