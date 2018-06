La Fundació Princesa de Girona no canviarà el nom

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) no canviarà el nom ni es desvincularà de la monarquia espanyola. La directora general de l'ens, Mònica Margarit, va assegurar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que la fundació va néixer amb aquesta denominació i que aquesta possibilitat no ha estat mai «ni sobre la taula». L'organisme ha hagut de canviar enguany l'entrega de premis que des del 2010 es feia a l'Auditori de Girona per les obres que s'estan fent a l'equipament i l'han hagut de traslladar al Mas Marroch de Vilablareix, propietat dels germans Roca. Margarit va admetre que la negativa de l'Ajuntament de Girona els ha «sabut greu» però ha dit que espera que en un futur s'hi puguin tornar a celebrar amb normalitat. Va recordar que des de l'any 2010 lloguen l'Auditori i esperen poder tornar-ho a fer en un futur, quan s'acabin les reformes.

En aquest sentit, també va lamentar les reaccions dels ajuntaments de Vilablareix i de Caldes de Malavella i els va recordar que l'ens treballa per augmentar la visibilitat dels joves.