La Guàrdia Civil acusa els Mossos de «deixadesa» en les protestes a la Subdelegació a Girona el 25-M

La Guàrdia Civil acusa el cos de Mossos d'Esquadra de "deixadesa de funcions" en les protestes del 25 de març de 2018, davant de la Subdelegació del govern espanyol a Girona. Els agents consideren que hi va haver un "alt grau de laxitud" per part dels mossos que van estar presents a la manifestació. En el seu atestat, la Guàrdia Civil fa constar un delicte de prevaricació per omissió que es podria vincular a la policia catalana, segons ha indicat l'advocada Montserrat Vinyets. A més, també està denunciat un jove del Col·lectiu La Forja a qui s'investiga per diversos delictes entre els quals un de danys, un d'ultratge a Espanya, o un de robatori de la bandera europea. L'atestat també critica l'actitud de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a qui acusa de mantenir una "actitud distesa" amb els manifestants. Aquestes protestes es van produir el mateix dia de la detenció a Alemanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El proper dijous 28 de juny és el dia en què un membre del Col·lectiu La Forja haurà de declarar als jutjats de Girona. Compareixerà acusat de diversos delictes. En concret, els de desordres públics, ultratge a Espanya, atemptat a l'autoritat, robatori de la bandera europea, un de furt de la bandera espanyola i un de danys per valor de 3.773 euros. Tot plegat, per la denúncia del subdelegat del govern espanyol a Girona, José Manuel Sánchez Bustamante, i per les protestes que es van produir durant el passat 25 de març davant de la seu de la institució. A més de la manifestació convocada a les 19 hores, des de bon matí un grup de 200 persones van pintar la façana de groc, van treure les banderes espanyola i europea i van tallar diverses vegades el trànsit.

Per això, la Guàrdia Civil culpa als Mossos de "deixadesa de funcions". El cos policial espanyol acusa el català de no haver actuat mentre s'estaven produint el que consideren "actes vandàlics". Segons l'atestat, diversos mossos haurien advertit als guàrdies civils que "no farien res més del què estaven fent". L'advocada del jove encausat, Montserrat Vinyets, reconeix que està "sorpresa" amb l'acusació contra la policia catalana, i recorda que també hi ha un atestat per part dels Mossos.

Vinyets ha explicat que un dels delictes que s'incorporen és el de prevaricació per omissió. "Suposem que és així com la Guàrdia Civil qualifica l'actitud dels Mossos d'Esquadra el 25 de març". Amb tot, Vinyets ha recordat que es tractava d'un acte "espontani" i que va respondre a l'ingrés a presó dels consellers destituïts i a la detenció a Alemanya de Carles Puigdemont, el mateix dia.

La lletrada ha concretat que l'escrit dels agents de la Guàrdia Civil demana que es facin "una sèrie de diligències" per tal d'aclarir quins mossos estaven treballant en tasques de Seguretat Ciutadana el dia dels fets. "En base al què tenim, podria ser que s'ampliés la investigació al cos català", ha reblat.



No sap si declararà

En relació a la declaració que s'ha de produir el proper 28 de juny, l'encausat ha explicat que encara no té clar si declararà, si no ho farà o si arribarà a entrar o no als jutjats. "La veritat és que tot just ara ens han citat, i no hem pensat encara què farem", ha reblat.

En aquest sentit, Vinyets ha recordat que ja hi va haver un procediment judicial contra el seu client per fets similars, i del que en va sortir exonerat. De fet, el jove ha explicat que està "convençut" que o bé l'absoldran o s'acabarà arxivant la causa. Amb tot, l'advocada assegura que el fet d'haver-se negat a comparèixer en dependències policials per declarar en el procediment anterior, pugui comportar un agreujant a la causa actual.



Crítica a Madrenas

L'atestat de la Guàrdia Civil, que inclou imatges de les càmeres de seguretat de l'edifici, també fa una crítica a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Segons el text, Madrenas va tenir una actitud "distesa" amb els concentrats. "Lluny de convèncer els manifestants perquè deposessin del que estaven fent, els va saludar cordialment", assenyala el text.

L'actuació de l'alcaldessa ja la va criticar l'aleshores delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que va acusar-la "d'insultar, calumniar i animar a la revolució contra l'estat de dret". Millo va acabar titllant la batllessa de "sectària i partidista".