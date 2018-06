Josep Roca: «Nosaltres som cuiners, no som polítics, però som hospitalaris»

Josep Roca va sortir al pas d'algunes crítiques que ha rebut El Celler de Can Roca per acollir l'entrega dels premis anuals de la Fundació Princesa de Girona al restaurant que tenen a Vilablareix. El sommelier dels germans Roca va assenyalar que ells són cuiners «i no polítics». Tot i destacar que entenen el context en què s'ha produït la polèmica, «nosaltres sobretot som hospitalaris, amb tothom». De fet, Josep Roca va anar més enllà i va afegir que «un país és gran si és hospitalari». Per la seva banda, Joan Roca va explicar que intenten gestionar les crítiques que reben per aquesta qüestió «amb normalitat». «Nosaltres fem la nostra feina i ja està», va afegir.