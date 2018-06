El PSC recorda que els germans Roca són un dels grans actius de Girona

El grup municipal socialista lamenta la situació que han viscut aquests dies els germans Roca a propòsit del trasllat de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona a Vilablareix, al Mas Marroch, restaurant de la seva propietat. "Els Germans Roca són reconeguts al món sencer gràcies al seu talent i han portat a tot arreu el nom de Girona i del barri de Taialà.

Han estat sempre un exemple de civisme i sempre s'han mostrat a punt per col·laborar per ser útils a Girona", ha afirmat Paneque que s'ha mostrat sorpresa que les autoritats de la ciutat no tinguin el criteri primer de preservar i potenciar, en lloc de perjudicar, els actius més forts de la ciutat per mèrit i treball.

El trasllat de la seu dels premis ha vingut donat per la negativa de l'Ajuntament de Girona a deixar l'Auditori Palau de Congressos a la Fundació Princesa de Girona. "La decisió de negar-se a la petició de la Fundació Princesa de Girona té alguns elements per a reflexionar. El primer, cap polític no té l'atribució que li permeti en nom d'una ideologia negar el dret a una entitat o fundació que pugui ser a un equipament municipal. I el segon, el polític té el deure de gestionar el patrimoni públic amb més rigor i solvència que si fos el seu i s'han perdut trenta mil euros i ningú no ha donat ni una explicació", ha dit la regidora Sílvia Paneque.

La portaveu socialista ha lamentat que el problema hagi arribat per una altra decisió puramentsimbòlica de l'Ajuntament i ha recordat "el deure de correspondre al compromís dels Germans Roca amb la ciutat amb una defensa sense matisos del seu compromís amb Girona, del seu talent conegut al món i de la seva llibertat que tenim el deure de respectar" ha conclòs Sílvia Paneque. El PSC de Girona considera que té el deure per la ciutat de defensar i reivindicar els Germans Roca a Girona.