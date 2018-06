Setze anys de presó per a l'autor de la pallissa mortal fora del Caribbean

L'Audiència de Girona ha condemnat a 16 anys de presó Taoufik el Yassini, l'autor de la pallissa mortal a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va declarar l'acusat culpable d'un delicte d'assassinat. El tribunal, a més, també li imposa haver-se de passar cinc anys en llibertat vigilada un cop hagi complert la condemna i l'obliga a indemnitzar els familiars de la víctima amb 377.000 euros.

Pel què fa al segon acusat, Mohamed Belhadi, a qui el jurat popular va declarar culpable d'un delicte de lesions lleus, la sentència li imposa una multa de 180 euros. El veredicte va concloure que aquest imputat, defensat per l'advocat Sergio Noguero, no tenia intenció de matar la víctima quan va agredir-la. El crim va tenir lloc la matinada del 31 de gener del 2016.

La pallissa mortal va passar pels voltants de les cinc de la nit. Abans, El Yassini i la víctima ja s'havien discutit prèviament per un deute de drogues. Durant aquesta primera disputa, la víctima va treure un ganivet i va fer un tall al llavi de l'acusat.

Aleshores, El Yassini va començar a perseguir l'altre jove i, gràcies a l'ajuda de Belhadi, el va aconseguir aturar a les immediacions de la discoteca Caribbean. L'assassí va acorralar la víctima contra un mur i, mentre la tenia del tot indefensa, li va començar a ventar nombrosos cops (la majoria, al cap). Després, El Yassini va marxar deixant l'altre jove moribund estès a terra.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, recull en gran part el veredicte emès pel jurat. El tribunal popular va declarar Taoufik el Yassini culpable d'un delicte d'assassinat i va desestimar la majoria d'eximents i atenuants que sol·licitava la defensa (com la legítima defensa, l'arravatament o la intoxicació per alcohol i drogues).

El jurat, però, sí que va estimar una atenuant de reparació del dany per a el Yassini (perquè abans de començar el judici va consignar 10.000 euros per afrontar possibles indemnitzacions). L'Audiència de Girona, però no comparteix aquesta tesi i la rebutja.

La sentència admet que la capacitat econòmica de Taoufik el Yassini no deu ser "massa elevada", però també fa notar que va poder-se contractar un advocat. I sobretot, subratlla que els 10.000 euros és una quantitat "molt escassa" i que, durant la instrucció del cas, el processat no va fer "cap esforç" per indemnitzar els familiars de la víctima.

16 anys de presó

A l'hora d'imposar la pena per assassinat, el tribunal considera proporcionat condemnar Taoufik el Yassini a 16 anys de presó (en aquest cas, la forquilla va dels 15 als 25). Segons l'Audiència, tot i que el jurat va descartar l'arravatament, "no es pot obviar" que el processat no va agredir la víctima de manera "premeditada" (ja que abans li havia tallat el llavi).

La sentència recull, doncs, que aquesta ferida "va poder incrementar la ràbia i la ira" d'El Yassini, i que això va derivar "en l'agressió mortal". A més, l'Audiència també pren en consideració que el processat no va fer servir cap arma per acabar amb la vida de la víctima, tot i que també posa de relleu "la brutalitat que suposa matar una persona a cops i donant-li puntades de peu al cap".

A més de la pena de presó, la Secció Tercera de l'Audiència també condemna Taoufik el Yassini a passar-se cinc anys en llibertat vigilada. I en matèria de responsabilitat civil, l'obliga a pagar una indemnització de 377.000 euros als familiars de la víctima.



180 euros de multa

Pel què fa al segon acusat, Mohamed Belhadi, l'Audiència el condemna per un delicte de lesions lleus. Inicialment, també s'enfrontava a una pena per assassinat, però el jurat popular va resoldre que, tot i que Belhadi va agredir la víctima quan fugia, li va fer la traveta i el va colpejar, no ho va fer amb intenció d'acabar amb la seva vida.

A l'hora d'imposar-li la pena pel delicte de lesions lleus, el tribunal s'adhereix a la petició que va fer la seva defensa, encapçalada per l'advocat Sergio Noguero. I li imposa, com va sol·licitar el lletrat, una multa de 180 euros (el fiscal, per contra, va demanar-ne una sanció de 900).

La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant del TSJC en un termini de deu dies. Després de la lectura del veredicte, el fiscal va anunciar que es reservava el dret d'interposar-lo (perquè no compartia les conclusions del jurat) però l'acusació particular sí que va avançar que ho faria.