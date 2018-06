Un conductor begut s'encasta contra una casa a Sarrià de Ter

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir els dies 19 i 21 de juny dos homes, de 39 i 22 anys respectivament, per haver causat accidents de trànsit a Girona i a Sarrià de Ter. Un d'ells va donar positiu en el test de drogues i conduïa sense punts al carnet, mentre que l'altre duplicava la taxa d'alcohol permesa.

El primer accident va succeir el dia 19 de juny, cap a les vuit del matí, a la carretera N-II, al punt quilomètric 712, dins el terme municipal de Girona. Just en aquell punt s'acabava de produir un accident entre dos camions i els mossos estaven regulant el trànsit. Mentre els agents donaven pas alternatiu, van veure com un turisme que s'acostava a la retenció no va frenar i va encalçar l'últim vehicle aturat.

Després de comprovar que ningú havia resultat ferit, els mossos van detectar que el conductor causant del xoc podia estar sota els efectes d'alguna substància estupefaent. Per això, el van sotmetre al test de detecció de drogues i va donar positiu per consum de THC, marihuana i amfetamines. A més, els mossos van comprovar que no tenia el permís de conduir vigent per la pèrdua total dels punts.

Davant d'aquests fets, van detenir el conductor com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: conduir sense permís i sota la influència de les drogues. El detingut, que té antecedents, va passar el dia 20 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que el va deixar en llibertat amb càrrecs.

El segon accident es va produir cap a les tres de la matinada d'ahir, al carrer del Trèvol de Sarrià de Ter. Un vehicle va sortir de la via i es va encastar contra una casa. Quan van arribar els mossos, van comprovar que el conductor estava il·lès però presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0.49 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé el doble del límit màxim, que en aquest cas era de 0.25 mg/l.

Els agents van detenir el conductor, un home de 22 anys i sense antecedents. El detingut va passar el dia 21 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.