La constructora del pont del Dimoni canvia, a mig fer, el director de l'obra

L'empresa encarregada de construir el pont del Dimoni ha canviat el director de les obres, amb els treballs ja començats. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el que inicialment s'encarregava de l'obra ha demanat una excedència i s'ha hagut de substituir. Segons l'Ajuntament de Girona, aquest relleu no suposa cap entrebanc més enllà del traspàs de documentació que inclou aquest canvi al capdavant de la feina. Fonts municipals han assegurat que el nou pont del Dimoni estarà acabat en el termini previst, a finals d'any. Tot això, mentre alguns veïns de Santa Eugènia mantenen que fa dies i, fins i tot setmanes, que pràcticament no veuen cap avanç en els treballs.



Aquest proper dilluns, segons l'Ajuntament s'hauria de començar a tirar formigó a la zona baixa de la futura estructura per poder aguantar els pilars del pont.



L'estructura s'ha de situar al damunt del riu Güell, i connectarà els carrers Massana i Mare de Déu dels Àngels. L'obra ja va començar amb el peu canviat que va provocar un petit retard en l'obra anunciada. L'empresa que havia obtingut millor puntuació en el concurs públic no va poder acreditar «haver executat almenys dues obres de ponts per un import mínim de 400.000 euros».



Aquesta societat és la que havia presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament (estava diposada a executar l'obra per 397.864 euros) i havia obtingut la millor puntuació del concurs. L'Ajuntament va acabar excloent de l'adjudicació la teòrica guanyadora i va adjudicar els treballs a la segona oferta, l'empresa Salvador Serra SA, que ja ha acreditat tot el que se li demana al plec de condicions del contracte. En aquest cas, el pressupost presentat és de 408.012 euros. El preu de sortida del concurs era de 510.083 euros i el consistori havia rebut cinc ofertes.



De tot el conjunt de pedres que es conserven de l´antic pont del Dimoni, s´han detectant 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont. Aquestes pedres es faran servir per reconstruir aproximadament un 70% del que era el pont original. La resta, a banda i banda de l´arc, se substituirà per estreps de formigó.





La reconstrucció s'ha plantejat arquitectònicament com a unió de tecnologia moderna, tecnologia tradicional i tecnologia medieval, segons el consistori. L´objectiu és edificar el pont amb la reconstrucció de dos arcs laterals fets amb estreps de formigó, les dovelles del s.XIV (1357) i la paret de maçoneria tradicional, mantenint la imatge original. També s´intentaran reproduir les mides de l´antic pont: 13 metres de llum de l´arc, 8 metres d´alçada lliure sota l´arc i entre 3 i 3,7 metres d´amplada.

Pel que fa a la tecnologia moderna, s'aprofitaran les eines que proporcionin les màximes prestacions amb els mínims mitjans, com són la fonamentació de l'arc del pont de formigó armat, tirants per comprimir les dovelles de pedra originals, arc metàl·lic de reforç, mínims pòrtics estructurals a les passeres o la lleugeresa de paviments mixtos de fusta i ferro.



Es procurarà que tots els elements, juntes i unions siguin tant visibles com es pugui. En relació amb la part més tradicional, les parets de maçoneria del pont s´aixecaran a través de la tradició constructiva local amb materials rierencs i morter de calç. Finalment, es recuperaran les dovelles de carreus de pedra perquè tornin a fer la seva funció original: formar un arc de pedra estructural.