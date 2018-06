El Fòrum Educatiu de Salt conclou que cal potenciar les activitats artístiques

Les conclusions del primer Fòrum Educatiu de Salt apunten que una prioritat ha de ser convertir les activitats artístiques en un dels trets d'identitat de l'educació a la vila, trencar estigmes i crear sentit de pertinença a la comunitat.

Les conclusions recullen també la necessitat de millorar les condicions d'escolarització i reforçar la cobertura socioeducativa durant la petita infància. També s'incideix en la necessitat de potenciar la continuïtat dels estudis de la població escolaritzada a través de més oferta de formació de «Segones Oportunitats».

El Fòrum es va fer el 26 de maig i va comptar amb 70 participants, que van aportar tretze idees de projectes. També es van recollir nombroses propostes. Els tretze projectes passen per reforçar la cobertura socioeducativa a la petita infància i promoure més oferta educativa 0-3 anys, repensar el menjador escolar com a entorn educatiu, fer de les activitats artístiques uns dels trets d'identitat de l'educació, aprofitar l'oferta universitària i les entitats i empreses que es desenvolupen en aquest àmbit, i fomentar l'Aprenentatge Servei com a estratègia per connectar centres educatius de totes les etapes amb l'entorn.

També destaca la necessitat de millorar les condicions d'escolarització als centres públics i incidir en els criteris d'elecció del centre per part de les famílies.

En relació a les famílies, les conclusions suggereixen ampliar-los el suport, reforçant els espais existents i creant nous recursos de suport, acompanyament i reflexió conjunta sobre la tasca d'educar.