L'espai de guaita d'ocells del parc de les Ribes del Ter es convertirà en un refugi de ratpenats

L'espai de mirador i guaita d'ocells del parc de les Ribes del Ter es convertirà properament en un refugi de ratpenats. L'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter estan treballant per adequar les instal·lacions per tal de propiciar que puguin acollir les condicions necessàries per a la reproducció d'aquests mamífers. El projecte compta també amb suport i finançament de la Diputació de Girona.

Aquesta actuació se suma a la campanya de col·locació de caixes niu per a ratpenats i mallerengues que va engegar l'Ajuntament de Girona l'estiu del 2017 amb l'objectiu doble de fomentar la presència d'aquests animals a la ciutat, per un costat, i de regular la població de mosquits i processionària del pi de forma natural, per l'altre.