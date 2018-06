El poble que tenim. el poble que volem

El govern de l'Ajuntament de Salt format per ERC i la CUP gestiona el municipi sense fer massa res ni respondre a les demandes i necessitats dels saltencs i saltenques. Parlen molt, fan acte de presència a totes les activitats, però lluny dels gestos i les paraules, les accions són buides.

Els carrers del poble mai havien estat tan descuidats. Els voltants dels contenidors estan més que bruts i donen una imatge gens agradable. Per no parlar del parc de les Deveses, on ja hi podem trobar de nou runa abocada il·legalment o persones que renten el seu cotxe al pas d'en Prats. Evidentment, l'incivisme és la causa principal d'aquesta situació, però cal governar fent ús de la pedagogia i les sancions quan sigui necessari.

Les infraestructures presenten gran dèficits: l'asfaltatge de la majoria dels carrers està en un estat deplorable, no s'han eliminat les barreres arquitectòniques encara existents i la sensació és que res millora.

Salt és un poble «ocupat». Cada dia hi ha algun habitatge ocupat amb total impunitat dificultant la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. La percepció general és la d'inseguretat amb l'augment exponencial dels robatoris i furts. I l'única aportació de l'equip de govern a la seguretat és la de situar radars a les entrades del poble amb un afany recaptatori evident. Per acabar, cal posar de manifest la incapacitat del govern per resoldre els problemes de les escoles i instituts; els barracons encara formen part del paisatge saltenc. Com dèiem, moltes paraules, moltes reunions amb promeses i solucions, però poques accions reals.

Volem i treballem per un poble on el civisme guanyi la batalla. Incivisme tolerància zero. Hem de combatre tots i cadascú de nosaltres els actes incívics, però calen polítiques pedagògiques i policials per posar-hi ordre. Per tant, fan falta més recursos humans i econòmics a la policia local així com la presència continuada dels agents cívics i dels vigilants de les Deveses. D'aquesta manera, creixeria la seguretat en el nostre espai públic. La neteja és l'altre gran cavall de batalla de Salt: manca un control diari, més recursos humans i més vehicles. Fa falta un pla de xoc contra l'abandó de mobiliari i electrodomèstics dels nostres carrers amb les sancions corresponents.

Salt necessita gestionar el seu parc d'habitatges. Cal una política de lloguer social efectiu i és urgent el control dels habitatges ocupats. Ocupar mai hauria de ser la solució. Per tant, creiem necessari apoderar els presidents de les comunitats de veïns i les associacions de barri per enfortir la comunicació i poder afrontar ràpidament les situacions que es produeixin. Seguidament, cal respondre a les peticions dels barris de forma urgent i efectiva. La participació dels saltencs i saltenques és més que necessària. Volem escoles dignes sense barracons, exigim posar a disposició de la Conselleria d'Ensenyament nous terrenys per la construcció de les escoles i instituts pendents avui dia.

Aquest poble que volem no serà mai possible amb un alcalde, regidors i regidores que només fan acte de presència a totes les activitats del poble. Salt necessita polítics que sàpiguen gestionar correctament i ser més efectius. Difícilment podrem demanar res als veïns i veïnes sense donar exemple de dedicació, treball i esforç.