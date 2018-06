El PSC recorda que els germans Roca són un dels grans actius de Girona

El PSC de Girona lamenta la situació que han viscut aquests dies els germans Roca pel trasllat de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona a Vilablareix, al Mas Marroch, restaurant de la seva propietat. «Són reconeguts al món gràcies al seu talent i han portat a tot arreu el nom de Girona i del barri de Taialà. «Han estat sempre un exemple de civisme i sempre s'han mostrat a punt per col·laborar per ser útils a Girona», ha dit la portaveu socialista, Sílvia Paneque, sorpresa que les autoritats «no tinguin el criteri primer de preservar i potenciar, en lloc de perjudicar, els actius més forts de la ciutat per mèrit i treball».

Pel PSC, la decisió -de l'Ajuntament- de «negar-se» a la petició de la Fundació fa reflexionar. Al seu parer, cap polític no té l'atribució que li permeti en nom d'una ideologia negar el dret a una entitat o fundació que pugui ser a un equipament municipal i, en canvi, «té el deure de gestionar el patrimoni públic amb més rigor i solvència que si fos el seu i s'han perdut 30.000 euros».