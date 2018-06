Els veïns de Mas Ramada es queixen de les xeringues abandonades al barri

Els veïns del barri de Mas Ramada, a Girona Est, s'han mostrat preocupats perquè, en els darrers mesos, han vist com cada cop més sovint es troben amb xeringues escampades a l'aire lliure, sobretot a la zona del voltant del CAP, on hi ha també el pavelló esportiu, el centre cívic, zones verdes i parcs infantils. Una situació que se suma al fet que, segons denuncien, cada vegada hi ha més drogodependents que es subminisren les drogues a ple dia, en espais oberts i a la vista de tothom. A més, en els darrers dies també s'han patit robatoris a vehicles que han acabat amb els vidres trencats. Per tots aquests motius, han demanat a l'Ajuntament que es reemprenguin les reunions de seguiment per a temes relacionats amb seguretat, neteja i sanitat, però segons el president de l'associació de veïns, Miguel Garcia, de moment encara no han rebut resposta.

En les fotografies que acompanyen aquest reportatge es poden veure restes de xeringues a prop del CAP. Segons recorda Garcia, el centre de salut de Girona és dels pocs de Girona que compta amb un dispensari de xeringues. Va començar a dispensar-les per evitar que la transferència de malalties entre els drogodependents a través de l'intercanvi de xeringues, però segons es queixa Garcia, hi ha molta gent que agafa xeringues però no en deixa cap a canvi, tal com hauria de ser en teoria. Això fa que sovint les restes s'acabin acumulant als voltants del CAP. En el cas d'aquestes imatges, Garcia explica que van donar la veu d'alerta al matí, però que no va ser fins la tarda que van passar a retiar només les xeringues i material perillós, mentre que no va ser fins al dia següent que els escombiraries van passar a netejar les restes de papers, embolcalls i tota la resta. «Van trigar de l'ordre de dotze hores a treure el material perillós», assenyala el president veïnal. Segons narra, en els següents dies van anar trobant més xeringues -en menor quantitat, això sí-, i per això va demanar reunir-se amb l'Ajuntament per evitar que la situació anés a més. «Des de l'associació de veïns creiem que s'ha de començar a treballar am les entitats del sector, inclosos el CAP, el centre cívic i l'Ajuntament», apunta Garcia.

Segons recorda, fa uns anys l'Ajuntament va portar a Girona Est una narcosala mòbil -un autobús que dispensava xeringues unes hores al dia per evitar que aquest procés s'hagués de fer al CAP, on hi ha la resta d'usuaris- que intentava guiar els drogodependents i feia estudis de la zona. Els veïns, però, van demanar que desapareixés perquè temien que provoqués un «efecte crida», de manera que es va suprimir.

Des de llavors, assenyala Garcia, el nombre de drogodependents va anar disminuint, amb l'excepció d'alguns repunts puntuals. Però en els darrers mesos, assegura que aquest tema ha començat a revifar, de manera que s'estan «trobant xeringues a qualsevol lloc: parcs, vies verdes, al costat del CAP...». I afegeix: «Parlem de persones que ho fan a ple sol, davant de parcs infantils, i ja sabem que els nens agafen qualsevol cosa que els faci gràcia del terra».

Per aquest motiu, demanen a l'Ajuntament que posi fil a l'agulla i recuperi les reunions amb els agents de seguretat, tècnics de l'Ajuntament i regidors, per tal de posar fre «abans d'arribar a cotes de fa quinze anys o pitjors».