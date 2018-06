Els Bombers gironins reforcen un 40% la plantilla per fer front a la Revetlla de Sant Joan d'aquest dissabte. En concret, 26 efectius més dels 69 habituals que hi ha a cada torn es repartiran pels dinou parcs de la demarcació. El cap dels Bombers a Girona, Antoni Rifà, ha explicat que l'objectiu és poder assegurar la presència a tots els parcs quan hi hagi més d'un servei a l'hora.

"Habitualment només tenim dues sortides simultànies en localitats grans com Girona, però per Sant Joan ens trobem que això passa a més llocs", ha explicat Rifà. Personal professional a banda, el cap del cos a Girona també ha destacat que els parcs voluntaris també estaran operatius. A més, els Ajudants d'Ofici Forestal (AOF) –que donen suport als Bombers- allargaran la seva jornada laboral. Amb tot, Rifà ha recordat que "lo desitjable" és que aquest reforç "no sigui necessari" i ha demanat "precaució" a l'hora de llançar petards.

Més bombers per fer front a la nit amb més sortides de l'any a les comarques gironines. Els centenars de revetlles que es faran aquesta nit a la demarcació obliguen el Departament d'Interior a reforçar els efectius que estan de guàrdia aquesta nit i matinada. Als dinou parcs que hi ha repartits arreu de la regió de Girona hi treballaran aquest dissabte 26 efectius més dels habituals, per fer front a les eventualitats que hi puguin haver. A més, cal sumar una vintena de bombers voluntaris que també estan activats. Interior també ha allargat l'horari als Ajudants d'Ofici Forestal.

La Generalitat contracta els AOF durant la campanya d'estiu per tal de donar suport als Bombers quan sorgeix un incendi forestal. De fet, només s'activen en aquests casos, i tenint en compte el risc extra de la nit de Sant Joan el Departament ha decidit allargar l'horari a aquests treballadors.

Tot plegat per poder donar resposta a serveis simultanis, o el que és el mateix, que un parc hagi de respondre a dues o més emergències al mateix temps. El cap dels Bombers a Girona, Antoni Rifà, explica que aquestes situacions només es donen en parcs grans com Girona o puntualment Figueres. "El problema és que per Sant Joan n'hi ha a diferents llocs i són habituals", explica.



Fer un ús adequat

Rifà també ha demanat "precaució" a l'hora de llançar petards i fer un ús "adequat" del material pirotècnic. "No s'han de fer servir aquells globus que s'encenen i no tenen control, ja que si bufa una mica el vent poden ser molt perillosos", assenyala. El cap dels Bombers a Girona també ha recordat que "per damunt de tot" cal tenir en compte "la seguretat personal".

Des del cos recorden que "un bon lloc" per tirar petards és al costat de les "fogueres autoritzades", perquè compten amb un perímetre de seguretat i "estan controlades". Rifà ha recordat que llançar petards en zones forestals està prohibit i per això apel·la a la "responsabilitat" dels ciutadans.

Finalment, el cap dels Bombers a Girona ha destacat que els últims dies han estat "secs i càlids", unes condicions que "no ajuden" en cas d'un possible incendi. "El reforç de Bombers és necessari en qualsevol nit de Sant Joan, però amb la calor encara ho és més", ha conclòs.

