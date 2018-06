La Flama del Canigó visita la Catedral de Girona després que centenars de persones la rebessin a la Plaça del Vi

La Flama del Canigó ha visitat per primera vegada la Catedral de Girona. Els tres portadors que la custodiaven han penjat el quinqué en un dels àngels que coronen el temple. Abans, la Plaça del Vi s'ha omplert de gironins per rebre-la. Durant l'acte s'han escoltat constants referències als polítics presos, per a qui s'ha demanat la llibertat.

Tot plegat en una rebuda organitzada per Òmnium i que ha reivindicat "la importància de la cultura". El president de l'entitat al Gironès i portaveu de Girona Vota, Sergi Font, ha reconegut que aquest any "és especial pel context polític" i per la situació dels presos.

Després de l'acte, centenars de persones han decidit participar a la Revetlla Groga que s'ha celebrat als Jardins Fora Muralla. Els beneficis que se'n recaptin aniran a parar a la Caixa de la Solidaritat, per pagar les despeses dels empresonats.