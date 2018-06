L'oposició tomba el canvi de les comissions informatives previst pel govern de Madrenas

L'equip de govern de CiU, que lidera Marta Madrenas, va topar-se ahir a la tarda amb la negativa de tota l'oposició en la proposta de modificar les comissions informatives arran del canvi de regidor per la dimissió d'Isabel Muradàs, investigada pel cas del 3%, per Pep Pujol. Les comissions informatives són les reunions que se celebren els dies abans dels plens municipals i serveixen per informar i consultar tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories que ostentin delegacions.

L'oposició en bloc va afirmar que darrere d'aquestes modificacions hi ha un canvi de cartipàs (organigrama de l'equip de govern) i que es volia aprofitar per diluir el que es considera una de les àrees més importants, els Serveis Socials.

Arran de la negativa, aquest canvi en la comissions no es podrà tirar endavant. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va concloure el debat indicant que el que es votava és si hi havia d'haver sis o set comissions informatives. Cada una la sol presidir el tinent d'alcaldia responsable de l'àrea en qüestió. Tenint en compte que amb la marxa de Muradàs hi ha un tinent d'alcaldia menys, la idea del govern local és que hi hagués una comissió menys. Com que el canvi no es va validar, Madrenas va dir que se seguiran fent les set comisisons i com que hi ha un tinent d'alcaldia menys, ella mateixa presidirà la que falta per cobrir.



Un telèfon espatllat

El debat el va iniciar la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, que va lamentar que un grup no li havia dit la intenció del seu vot fins al darrer minut perquè en teoria se li havia espatllat el telèfon. Es referia a Ciutadans. No va ser fins a aquest darrer minut que Planas no va saber que no tenien prou suport per tirar endavant el canvis. Només ERC-MES s'abstenia i la resta hi votava en contra. Planas va indicar que trobava «ridícul i vergonyós» el posicionament i el «comportament» dels grups. «Vull que quedi constància que el govern està per governar i té el dret de poder-ho fer, i en aquest ple no se'ns està permetent, perquè l'oposició votarà en contra de la modificació de les comissions», va dir.

Posteriorment, per ordre, els grups van exposar el perquè del seu vot. Concepció Veray (PP) va dir que el que s'estava plantejant era «un canvi de cartipàs» i que el seu grup no compartia «l'organització del govern» que s'estava proposant perquè no «respon a allò que necessita la ciutat». Míriam Pujola (Cs) va exposar que ara el govern s'ha trobat amb el problema que «queden nou mesos de legislatura i ja no poden prometre res palpable sense que comporti un cost polític i econòmic per la ciutat».

A més, va apuntar que el govern plantejava «un canvi d'àrees limitant el pes d'algunes i dil·luint-ne d'altres per provar de potenciar una figura política en concret - en referència a Carles Ribas que liderarà una macroàreea -de cara a les properes eleccions». «La roba bruta de cada grup es neteja a casa», va etzibar.



Trencar una àrea

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va indicar que el canvi demostrava la «inestabilitat» del govern i va recordar que els socialistes van entrar al govern fa uns mesos amb la premisa d'unir ocupació i seguretat de drets socials. Ara es pretenia trencar aquest model i dividir aquesta àrea en altres de diferents i també es corria el risc que el treball dels centres cívics i les biblioteques amb drets socials quedés desdibuixat quan, al seu parer, és un model consolidat.

Pel que fa a la CUP, Lluc Salellas va recordar que aquest canvi era el cinquè en tres anys, un fet que, al seu parer, «demostra la debilitat i inestabilitat d'aquest govern». També va afirmar que es podria haver canviat Muradàs per Pujol i seguir l'organigrama existent però que «la duplicitat de càrrecs de l'alcaldessa és un problema. No té temps per dedicar-se a la ciutat com caldria i per això han acabat traient atribucions de la seva àrea». Sobre els Serveis Socials, va apuntar que «queden relegats i diluïts en una macroàrea que és un calaix de sastre».



La paraula «educació»

Finalment, Maria Mercè Roca (ERC-MES), va lamentar que no s'hagués negociat el cartipàs «com si tinguessin majoria absoluta» i va recordar a CiU que «no tenen cultura del pacte, de la negociació». També va voler recordar que l'any 2016 els hi havien fet arribar «una proposta de cartipàs que incloïa una alcaldessa amb dedicació exclusiva a la ciutat o una primera tinència d'alcaldia amb competències socials potents», i que cap de les dues coses ara era així. No obstant, va al·legar que els republicans s'abstenien perquè « han introduït la paraula "educació", que fins ara ni hi era, en les comissions informatives. Però el nom tampoc fa la cosa».

Madrenas va replicar que no es podia catalogar d'«inestabilitat» que l'alcalde - Carles Puigdemont- passés a ser president o que Muradàs plegués per «honestedat». I va reiterar que ahir el que es votava era que hi hagués una comissió informativa menys i que no s'aprovava el cartipàs, perquè això ja s'havia fet per un decret d'alcaldia, i estava ja aprovat i en ple funcionament.