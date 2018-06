La Flama del Canigó arriba a la Catedral

la flama del canigó va il·luminar ahir girona des del campanar de la catedral on arribava

per primera vegada. Després de la tradicional rebuda a la plaça del Vi, els assistent a l'acte van poder veure a través d'una pantalla com la Flama arribava fins al campanar de la seu. Aquest any, com a novetat, també es va celebrar

una bicicletada prèvia a la cercavila. Lluïsa Geronès, de l'associació AKAN Girona, va ser l'encarregada de llegir

el manifest, un text del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, escrit des de la presó de Soto del Real.