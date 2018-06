Girona aprova el projecte per fer el carrer Muntanya de les Pedreres d'un sol nivell

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat recentment el projecte inicial per reurbanitzar el carrer Muntanya, una llarga reivindicació de l'Associació de veïns de les Pedreres. L'obra preveu anivellar el carrer en una sola plataforma i eliminar totes les barreres arquitectòniques. El pressupost estimat és de 302.200,61 euros i la idea és que, un cop s'obri el concurs i s'adjudiquin els treballs, les tasques durin mig any. El carrer té en total una llargada de 239 metres. La superfície afectada per la reforma per als dos trams del carrer de la Muntanya, és de 1.246,42 metres quadrats. El carrer s'inicia a la cruïlla amb la Pujada de les Pedreres i finalitza a la cruïlla amb el carrer d'Isabel la Catòlica i el carrer Sol, a la zona de l'institut Vicens Vives.

El projecte proposa la construcció d'una plataforma única en tota l'amplada del carrer, que serveixi per a l'ús dels vehicles dels veïns i alhora permeti el pas dels vianants a un mateix nivell. La idea de l'Ajuntament és que el carrer es consideri «de prioritat invertida», és a dir que la prioritat passi a a ser per als vianants. Tenint en compte que el carrer és molt estret,el projecte contempla pavimentar tota l'amplada entre façanes, sense diferenciar espais «per donar una sensació de més amplitud al carrer».

Es formarà una nova xarxa de recollida d'aigües plujanes. Aquestes es recolliran al eix del carrer, on es formarà una part que tindrà funció de canal. Sobre aquest es col·locaran al centre diverses reixes per recollida d'aigua de pluja.

En l'espai on el carrer és més ampli, a prop de l'institut Vicens Vives, el projecte hi planteja col·locar-hi elements de mobiliari urbà, seients, papereres i pilones, amb la finalitat també «d'evitar que s'hi puguin estacionar vehicles que dificultin la lliure circulació tant de la resta de vehicles com la dels vianants».



Canvi en la il·luminació

El projecte també proposa la substitució de l'enllumenat públic per un de nou. En un tram del carrer es col·locaran amb un braç collat a la façana en els mateixos punts on hi ha les actuals i en la part més ampla del tram del carrer amb columnes. Els paviments del carrer estan molt deteriorats, les amplades de les voreres són molt estretes i no hi ha rebaixos als passos de vianants, fet que dificulta els desplaçaments a peu sobretot a les hores on hi ha intensa activitat degut als horaris escolars.

Això, ha fet necessari plantejar una reforma que s'adeqüi a les normatives d' accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i també anar completant la xarxa prevista en l'aprovació definitiva del Pla d'accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques de Girona. El carrer actualment té un trànsit rodat de vehicles molt reduït (sobretot veïnal, perquè la majoria de cotxes passa pel carrer Sol), l'entrada amb vehicles és en un sentit de circulació i està autoritzada únicament per als veïns. En la reforma es vol mantenir aquesta restricció d'accés del vehicle.

Per contra, a certes hores punta és molt utilitzat per vianants, donat que connecta el centre de la ciutat, la plaça Catalunya, amb els accessos a diferents centres, molt especialment al IES Vicens, l'escola Annexa Joan Puigvert, el Centre de recursos pedagògics CRP del Gironès, o el Departament de Sanitat.

Actualment el carrer està molt envellit, fa molts anys que es va urbanitzar i no s'han fet intervencions. Es fa necessària una reforma per poder donar servei a les necessitats dels veïns i al trànsit de vianants que generen els centres mencionats.