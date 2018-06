L'Espai Gironès ofereix quatre punts de recàrrega gratuïta per a vehicles elèctrics

L'Espai Gironès disposa des d'aquesta setmana de quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics perquè en facin ús els clients que ho necessitin. El servei, que s'ha instal·lat al pàrquing interior del Centre Comercial, ofereix fins a dues hores de recàrrega gratuïta. A més dels quatre punts, s'han pintat els aparcaments amb la senyalització de color verd que els identifica i també s'han col·locat cartells amb les normes d'ús dels carregadors.

A partir d'ara els clients de l'Espai Gironès de Salt que disposin d'un vehicle elèctric o híbrid i el vulguin endollar en un d'aquests quatre punts de recàrrega només caldrà que s'adrecin al punt d'informació del Centre Comercial , facilitin el seu nom, cognom, telèfon, número de matrícula del vehicle i correu electrònic. Per connectar-se i emmagatzemar l'energia necessària per al moviment del seu vehicle també caldrà que facilitin el número de punt de recàrrega per tal que es pugui activar el servei.

L'Espai Gironès porta a terme un gran nombre d'accions adreçades a la població del seu entorn i a retornar als clients la confiança que ells dipositen en el centre comercial. La iniciativa que es posa en marxa aquesta setmana s'emmarca en la voluntat d'anar oferint nous serveis als seus clients, i s'orienta a la reducció d'emissions i de contaminació associades a la utilització de vehicles amb gasolina i dièsel.

El proper diumenge 1 de juliol les botigues de l'Espai Gironès estaran totes obertes coincidint amb l'inici de les rebaixes.