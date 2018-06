El vot als pressupostos participats de Girona puja al 6,08 per cent

Els pressupostos participats dels barris del 2018 han obtingut una participació del 6,08% amb 4.929 vots emesos, una xifra superior en més d'un punt i mig i 1.500 vots respecte l'any passat (4,39% de participació i 3.391 vots). Des del 2013, any de la primera edició dels pressupostos participats, només el 2016 es va superar la xifra obtinguda aquest 2018. Llavors la participació va arribar al 6,49% i es van emetre 4.989 vots. Enguany, es podia entre noranta opcions, segons el barri.

El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació del l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha destacat que "enguany la participació ha augmentat per dos aspectes clau: per un costat, ha estat molt important la implicació activa de les entitats i, per l'altre, ha augmentat la diversitat dels projectes en la majoria dels barris".

Els barris amb més participació han estat, per aquest ordre, la Pujada de la Torrassa (34,48% de participació amb 50 vots), la Vall de Sant Daniel (23,20% de participació amb 90 vots), Montjuïc (19,34% de participació amb 432 vots), Torre Gironella (17,80% de participació amb 55 vots) i Germans Sàbat (14,20% de participació amb 69 vots).

En aquesta edició s'han sotmès a consulta noranta projectes amb una dotació pressupostària total d'1.200.000 euros. El període de votacions de la consulta dels pressupostos participats ha estat de l'11 al 24 de juny.

Aquest any el cens era superior al d'anys anteriors: 81.078 persones han estat incloses al cens de votants, pràcticament 4.000 més que les 77.309 de l'any passat. Això es deu al fet que l'aplicació informàtica de la consulta electrònica ha permès que poguessin votar també les persones que tenen passaport com a document identificatiu.



Resultats de les votacions per barris

Barri Vell (69.635,26 € assignats)



Procés de debat amb la ciutadania per a l´assignació d´usos d´espais destinats a escoles, tallers, biblioteca,

etc. segons el planejament 17.545,00 € (56 vots)

Projecte de dinamització del Barri Vell 9.000,00 € (26 vots)

Millores per a la seguretat dels vianants a determinades zones del barri 5.800,00 € (23 vots)

Instal?lació d´uns plafons informatius il?luminats de la història del Pou Rodó, el Burg i Sant Pere Galligants 4.200,00 € (12 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (6 vots)



Campdorà (46.779,76 € assignats)



Instal·lació d'un cobert a la pista de davant de les Antigues Escoles 31.800,00 € (8vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (2 vots)



Carme-Vista Alegre (43.089,87 € assignats)

Millora de la viabilitat al carrer Enderrocades entre els carrers del Taquígraf Martí i del Carme 31.800,00 € (113 vots)

Instal·lació de connexió de serveis i quadre elèctric per a esdeveniments 12.500,00 € (25 vots)

Adequació d´un sector del parc com a zona de pícnic i un nou camí en diagonal al parc de Vista Alegre 14.500,00 € (45 vots)

Redacció d´un catàleg de protecció dels edificis tradicionals del barri de Vista Alegre 6.500,00 € (8 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (9 vots)

Devesa – Güell 41.444,27 € assignats

Pla de dinamització del barri de la Devesa 24.000,00 € (104 vots)

Aportació de 5.370 € al projecte de recuperació de la memòria del barri "Amb veu i mirades dels avis" 5.370,00 € (19 vots)

Ampliació del parc de salut proposat en els pressupostos participats del 2017 2.850,00 € (47 vots)

Tapament dels escocells de la ronda de Ferran Puig 2.223,99 € (15 vots)

Aportació de 7.000 € a l'ampliació de la coberta de la plaça de Miquel de Palol 7.000,00 € (76 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (9 vots)

Domeny–Taialà (46.153,85 € assignats)

Acabament de les voreres del carrer d´Adri 22.700,00 € (66 vots)

Plantada de vegetació a la rotonda de la rambla de Tete Montoliu 2.555,62 € (12 vots)

Enjardinament i condicionament sobre el dipòsit receptor d'aigües pluvials de la carretera de Taialà 20.898,23 € (30 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (5 vots)



Eixample (93.514,91 € assignats)

Projecte de dinamització del barri de l'Eixample 31.852,55 € (142 vots)

Millora de l'enllumenat al passeig del General Mendoza 22.500,00 € (136 vots)

Millora de la il?luminació al carrer de La Salle 5.650,00 € (114 vots)

Detectors de nivell sonor al carrer del Cardenal Margarit 5.193,70 € (48 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (17 vots)



Figuerola – Bonastruc (81.047,93 € assignats)

Reforma d´una banda del carrer Figuerola, entre l'avinguda Ramon Folch i carrer Bonastruc de Porta 68.000,00 € (19 vots)

Reserva de 13.047,93 € d´aquest any i de romanents d'anys anteriors per poder finalitzar el projecte de

reforma del carrer de Figuerola (19 vots)

13.047,93 € (11 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (6 vots)



Font de la Pólvora (71.220,20 € assignats)

Acabament de la vorera de l'avinguda de la Font de la Pólvora 24.750,00 € (15 vots)

Acabament de la urbanització del carrer del Pruner fins a l'aparcament 66.600,00 € (26 vots)

Millora del drenatge urbà a la plaça del Llimoner 11.377,30 € (0 vots)

Millora dels talussos del carrer de l´Avellaner i carrer del Roure 18.700,00 € (1 vot)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Fontajau (40.502,35 € assignats)

Aportació de 10.000 € al cobriment de la pista del parc de la Guingueta 10.000,00 € (112 vots)

Canalització d'aigües, solució pel pas elevat i instal?lació de mobiliari urbà a la zona de Can Sunyer 30.502,35 € (99 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (5 vots)



Germans Sàbat (32.967,03 € assignats)

Aportació de 32.967,03 € a la remodelació de la plaça dels Germans Sàbat 32.967,03 € (67 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (2 vots)



Grup Sant Daniel (52.926,26 euros assignats)

Reserva dels 52.926,26 € per a la propera edició dels pressupostos participats 52.926,26 € (10 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Mas Catofa (30.141,29 € assignats)

Adaptació de les voreres del carrer del Mas Vendrell amb el carrer del Puig d'Adri 12.700,00 € (22 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (2 vots)



Mas Ramada (44.282,58 € assignats)

Redacció d´un projecte d'urbanització de la plaça de Sebastià Salellas 18.000,00 € (0 vots)

Reserva dels 44.282,58 € per a la propera edició dels pressupostos participats 44.282,58 € (14 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (4 vots)



Mercadal (37.676,61 € assignats)

Projecte de dinamització del barri del Mercadal 11.220,00 € (41 vots)

Millora de la vegetació de la plaça de l´U d'Octubre 4.000,00 € (30 vots)

Instal?lació de jocs infantils a la zona arbrada de la plaça de l´U d'Octubre 28.314,41 € (115 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (4 vots)



Montilivi - La Creueta (39.560,44 € assignats)

Millora de la il·luminació de l'avinguda de Lluís Pericot entre la cruïlla del carrer de Sant Hipòlit i de la

Riera Bugantó 27.000,00 € (215 vots)

Millora de la il?luminació de la cruïlla entre l'avinguda de Montilivi i el carrer del Puigsacalm 4.500,00 € (54 vots)

Reparació del paviment del carrer del Puigsacalm 15.700,00 € (84 vots)

Pavimentació de la vorera dreta del carrer de la Universitat de Girona 15.000,00 € (70 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (11 vots)



Montjuïc (37.992,75 euros assignats)

Aportació de 32.413,82 € a la instal·lació d'un skate park a la plaça Domènec Fita 32.413,82 € (75 vots)

Ampliació i millora del parc infantil de la plaça de Domènec Fita 14.081,98 € (251 vots)

Condicionament del voral entre els números 14 i 18 del carrer d´Àngela Bivern 19.312,81 € (53 vots)

Instal?lació d´una vela, un mòdul de bar i seguretat per a la Festa Major del barri 5.578,93 € (38 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (15 vots)



Palau–Avellaneda–Mas Xirgu (58.078,34 € assignats)

Aportació de 25.000 € a condicionar l'exterior del local social 25.000,00 € (47 vots)

Aportació de 20.000 € a condicionar l'interior del local social 20.000,00 € (171 vots)

Itinerari saludable des de la font de Mas Abella fins a l'escola especial 13.000,00 € (81 vots)

Ampliació del parc infantil del carrer de les Illes Balears 6.297,52 € (34 vots)

Aportació de 10.000 € a l'arranjament de la vorera entre el carrer del Mas Figueres i la Creu de Palau 10.000,00 € (97 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (10 vots)

Pedreres – Fora Muralla (41.255,54 € assigats)

Col?locació de baranes a la pujada de les Pedreres per millorar–ne la seguretat 11.520,00 € (26 vots)

Enllumenat a la rampa d'accés cap als jardins de la Muralla 12.000,00 € (17 vots)

Aportació de 20.000 € a l'ascensor panoràmic dels jardins de la Infància als jardins de la Muralla 20.000,00 € (38 vots)

Reparació del reg dels jardins Fora Muralla 11.000,00 € (7 vots)

Protecció del camí ja existent de la carretera que puja a la Torre Alfons XII 24.200,00 € (2 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (1 vot)



Pedret (32.967,03 € assignats)

Enllumenat de l'altre costat del pont de Pedret seguint les mateixes característiques del projecte votat l'any 2017 28.700,00 € (14 vots)

Millora de l'enllumenat del passeig del riu paral·lel al carrer de Palafrugell 29.000,00 € (20 vots)

Recuperació de l'antic embarcador de Pedret 4.916,54 € (15 vots)

Il?luminació de la pista esportiva de Pedret 13.975,50 € (3 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Pla de Palau – Sant Pau (48.037,68 € assignats)

Projecte de millora de la tanca perimetral del parc infantil del costat de l´escola Marta Mata 1.538,00 € (159 vots)

Aportació de 45.860,40 € a la continuació del projecte Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau (Pauleca) 45.860,40 € (246 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (33 vots)



Pont Major (32.025,12 € assignats)

Aportació de 32.025,12 € a la realització de la tercera fase de l'arranjament del carrer de Mossèn Pere Rabat i la plaça de l'Om 32.025,12 € (57 vots)

Millora de la seguretat per als vianants al carrer del Pont Major 17.098,00 € (28 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Pujada de la Torrassa (42.657,73 € assignats)

Continuació de la millora del paviment de la pujada a la Torrassa 30.811,65 € (38 vots)

Eixamplament de l'entrada d'accés al barri pel carrer de Sant Daniel 15.700,00 € (1vot)

Estudi per al recondicionament del jardí i les escales del carrer sense sortida cantonada amb el local 3.000,00 € (1 vot)

Reparació del mur de la pista esportiva 13.000,00 € (10 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Sant Narcís (57.516,84 € assignats)

Tancat d'esbarjo de gossos al carrer de Can Pau Birol 17.000,00 € (121 vots)

Arranjament de la plaça de Madrid 20.482,88 € (124 vots)

Arranjament de les voreres del carrer del Rosselló 50.250,00 € (142 vots)

Arranjament de les voreres del carrer de la Costa Brava 47.500,00 € (69 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (17 vots)



Sant Ponç (37.046,64 € assignats)

Remodelació del parc infantil que hi ha a la plaça de Sant Ponç 7.878,65 € (5 vots)

Millora de la zona verda situada entre el carrer de l´Esport i el carrer de Pep Martí i Colomer 8.000,00 € (15 vots)

Pla de dinamització del barri de Sant Ponç 12.530,00 € (14 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (3 vots)



Santa Eugènia – Can Gibert del Pla (90.423,86 € assignats)

Projecte de futur: dinamització, oci i cultura, per al jovent i la mainada de Santa Eugènia de Ter i Can

Gibert del Pla 39.685,00 € (150 vots)

Projecte d'integració i formació des de l'esport (bàsquet) amb infants i joves de Santa Eugènia de Ter i 8.000,00 € (32 vots)

Pla de dinamització del Casal de la Gent Gran de Santa Eugènia 9.989,70 € (80 vots)

Carril bici fins a l'institut de Santa Eugènia 6.500,00 € (19 vots)

Estudi i projecte de carril bici al carrer de Santa Eugènia, en el tram comprès entre la rotonda de Santa

Eugènia i el Centre Cívic Can Ninetes i a l´avinguda Tarradellas, entre el carrer de Santa Eugènia i l´escola

dels Maristes 26.230,00 € (116 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (15 vots)



Torre Gironella (75.353,22 € assignats)

Aportació de 75.353,22 € a l'accés per a vianants per unir els barris de les Pedreres i Torre Gironella 75.353,22 € (35 vots)

Ampliació del parc infantil de davant de la pista situada al carrer Medieval 5.016,02 € (3 vots)

Condicionament de la rampa d'accés a l'aparcament del carrer dels Merlets 43.500,00 € (17 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Torres de Taialà (33.908,95 € assignats)

Aportació de 33.908,95 € a la redistribució dels espais del local social i compra de material 33.908,95 € (19 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (12 vots)



Vall de Sant Daniel (39.838,74 € assignats)

Instal?lació d'una vela per a la pista del CREC amb motiu de la Festa Major del barri 3.206,50 € (23 vots)

Connexió a la xarxa d'aigua potable de la font del Bisbe, font d'en Pericot i font d'en Fita 6.908,79 € (10 vots)

Reformes als locals de les antigues escoles de Sant Daniel 18.000,00 € (43 vots)

Finalització de les obres de Can Primi 7.000,00 € (12 vots)

Il?luminació del pont de la Font del Bisbe per la part inferior 9.000,00 € (2 vots)

No estic d'acord amb cap de les propostes (0 vots)



Vila–roja (38.618,52 € assignats)