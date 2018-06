Convoquen una protesta davant de l'Ajuntament de Girona contra «l'incompliment del conveni» dels treballadors

CCOO i CSIF han convocat per aquest divendres una concentració davant de l'Ajuntament de Girona per protestar contra el que consideren una "agressió" al conveni dels treballadors. Els sindicats asseguren que el consistori, basant-se en sentències judicials i informes jurídics, els ha anunciat que deixarà d'aplicar alguns dels articles que tenen a veure amb les jubilacions anticipades, el pagament de triennis o l'increment de la massa salarial, entre d'altres. El portaveu de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament, Rafael Navarro, diu que l'acord data del 2010 i que des d'aleshores s'ha anat prorrogant sense que cap de les part implicades el denunciés però que ara l'equip de govern ha decidit "incomplir-lo". "Volem que es visualitzi el fet que ara que s'acaben les retallades a escala estatal, l'Ajuntament vulgui imposar les seves pròpies", insisteixen en un comunicat. Fonts municipals admeten l'existència d'aquests informes però asseguren que estan treballant per trobar "l'encaix" que garanteixi preservar els drets dels treballadors i, alhora, complir la normativa.

Els sindicats afirmen que fins ara s'havien mostrat contraris a denunciar "l'Acord/Conveni" durant els anys de retallades econòmiques i socials perquè tenien la "certesa" que l'Ajuntament "no voldria incloure, en un nou redactat, una sèrie d'articles que milloren la llei". "Ara ens trobem que, tot i que el conveni encara és vigent, l'Ajuntament, en base a uns informes jurídics i econòmics, es disposa a incomplir alguns dels articles", asseguren en un comunicat.

Entre ells, els premis a les jubilacions anticipades o el pagament de triennis. També denuncien que el consistori té la intenció de vincular la paga de setembre a un informe dels caps o bé atorgar les jubilacions parcials de "forma discrecional". A més, asseguren que no volen incrementar la massa salarial en un 0,3% i diuen que l'Ajuntament considera "innegociable" convertir en funcionari al personal de la brigada, entre d'altres.

Navarro assegura que tot i que s'han acabat les retallades estatals, el consistori vol aplicar les seves i alerta que fa molts anys que gran part del personal de l'Ajuntament treballa en condicions precàries i amb "molt estrès". Per això, han convocat per aquest divendres a les onze del matí una protesta davant de l'Ajuntament. Animen als 1.200 treballadors municipals a sumar-s'hi amb "xiulets, olles i el que faci falta".

Trobar "l'encaix" jurídic

Fonts municipals han explicat que la setmana passada van comunicar als representants dels treballadors que hi havia informes jurídics que alertaven que alguns dels articles del conveni vigent no s'ajustaven a llei i que estan treballant per buscar "l'encaix" que garanteixi que es preservin els drets dels treballadors i que es compleixi la normativa. "La voluntat política hi és", insisteixen.