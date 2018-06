Girona mantindrà les emissions de ràdio mentre prepara el nou concurs

Última setmana d´emissions radiofòniques de FEM Girona, que s´acomiadarà divendres amb una jornada de portes obertes. Les negociacions entre l´Ajuntament i els responsables de la productora Girona Ràdio SL per continuar amb les emissions durant sis mesos més fins que se celebri el concurs públic no han arribat a bon port, bàsicament per motius econòmics: el consistori ofereix 15.000 euros per aquest mig any, una xifra que el director de FEM Girona, Julià Bernabé, considera insuficient per garantir la programació de qualitat que han estat fent fins ara. El govern municipal, però, no vol que les emissions cessin mentre prepara el concurs públic per adjudicar de nou la llicència. Per això, adjudicarà aquest servei durant sis mesos a una empresa a través d´un contracte menor per valor màxim de 15.000 euros. Segons informen fonts municipals, ja s´han demanat pressupostos a tres empreses.

El contracte de Girona Ràdio SL acabarà el 30 de juny i l´emissora i l´Ajuntament no han aconseguit arribar a un acord econòmic que permeti la supervivència de FEM Girona. Els responsables de la productora radiofònica van calcular que eren necessaris 260.000 euros anuals per continuar mantenint el servei en les condicions i la qualitat que ha tingut fins ara, però l´Ajuntament, inicialment, només estava disposat a destinar 30.000 euros a la ràdio municipal. Malgrat que hi va haver negociacions, els responsables de la productora van acabar decidint que amb els diners que oferia el consistori era inviable seguir amb el projecte tal com s´havia dut a terme fins al moment, de manera que van renunciar a presentar-se al nou concurs.

Davant de la negativa de Girona Ràdio SL a seguir amb les emissions, l´equip de govern va decidir tirar endavant amb el concurs per 30.000 euros, malgrat que alguns partits de l´oposició, com la CUP i el PSC, li demanaven que fes una aposta més sòlida per la ràdio i la municipalitzés. Aquesta opció, tanmateix, és rebutjada pel govern, que creu que suposaria un cost massa alt (230.000 euros).

Els tècnics municipals, però, van alertar que els càlculs econòmics no s´havien fet correctament, de manera que s´ha hagut de fer un nou informe econòmic que encara no ha vist la llum. Mentrestant, el govern està treballant per tornar portar a ple l´establiment del servei públic de la ràdio i el seu reglament el més aviat possible (ja s´havia fet un cop, però degut als errors de càlcul s´ha hagut de reiniciar el procés). També negocia amb l´oposició quin ha de ser el pla de programació.

Però mentre dura aquest procés, el govern local no vol que cesssin les emissions de la freqüència municipal. Per això, ha decidit fer un contracte menor per sis mesos per un màxim de 15.000 euros i ha demanat pressupost a tres empreses. Qui assumeixi el servei, a banda de l´aportació municipal, podrà obtenir ingressos de la publicitat i la venda de continguts a La Xarxa. L´única condició serà que l´empresa que es responsabilitzi de les emissions durant aquests sis mesos haurà de comptar amb el treballador de FEM Girona que ha mostrat interès per seguir-hi treballant.El consistori és conscient que no es podrà oferir la mateixa programació que fins ara feia FEM, però la voluntat és que no desapareguin les emissions.

Per la seva banda, FEM Girona s´acomiadarà definitivament dels seus oients i col·laboradors aquest divendres amb una jornada de portes obertes. Serà un comiat amb un regust amarg, ja que els responsables de la productora no amaguen la seva decepció amb l´Ajuntament per no haver pogut arribar a un acord econòmic que els permetés continuar les emissions en les condicions necessàries. «No ens volem enriquir, sinó seguir treballant en condicions dignes», assenyala Bernabé. Segons el responsable de la productora, a partir d´ara s´agafaran un parell de mesos de reflexió, però que no tancaran la productora a l´espera que puguin seguir noves oportunitats de cara al futur