Salt prohibirà l'accés dels gossos a 13 espais municipals per garantir la salubritat

L'Ajuntament de Salt ha iniciat aquesta setmana la col·locació de 13 cartells a diferents espais públics municipals on es prohibeix la presència de gossos per tal de garantir-ne la salubritat i la higiene i protegir els infants. Els propietaris de gossos que infringeixin aquesta norma s'enfrontaran a multes de 750 euros.

Des del consistori s'ha optat per aquesta alternativa amb l'objectiu de garantir la higiene dels llocs més freqüentats pels saltencs i saltenques, després que s'haguessin dut a terme múltiples campanyes i intents per evitar la presència de caques de gos i d'haver constatat la dificultat de poder sancionar als propietaris que no recullen les caques.

La iniciativa vol, per tant, lluitar contra l'incivisme a places i parcs municipals un cop aprovada i amb l'entrada en vigor de la nova ordenança de tinença d'animals, i després d'una nova campanya a peu de carrer amb dos informadors d'hàbits higiènics i salut.

Aquesta campanya s'ha fet durant els darrers quatre mesos i s'ha parlat amb 345 propietaris de gossos a qui s'han repartit més de 700 bosses per recollir excrements, s'han identificat 228 gossos no censats, dels que 128 anaven deslligats (14 de races potencialment perilloses) i 29 gossos de raça potencialment perillosa no portaven morrió.

La regidora de Salut, Isabel Alberch ha explicat que la prohibició d'aquest espais ha estat fruit del treball conjunt realitzat per l'area de Salut amb la policia local de Salt.

"Hem identificat els tretze punts més conflictius i hi hem actuat amb fermesa. Considerem imprescindible realitzar una acció immediata per garantir la higiene i la salubritat dels parcs i places on juguen els nens i la gent passeja i descansa, lluitarem contra l'incivisme entre tots", ha indicat Alberch.

La sanció pot arribar als 750€ i la policia local ja ha preparat un pla de xoc per controlar aquests espais a mesura que es vagin col·locant els cartells. En paral·lel, l'Ajuntament treballa amb noves campanyes informatives i divulgatives.

"Amb la mesura s'espera poder acabar amb l'incivisme d'alguns propietaris d'animals que sistemàticament embruten places i zones verdes del municipi i que no respecten la normativa actual", conclou Alberch.