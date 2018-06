Torna l'activitat al pont del Dimoni

Els operaris que estan executant els treballs per reconstruir l'històric pont del Dimoni van aparèixer amb maquinària pesant per iniciar una nova fase dels treballs que ha de servir per tirar formigó a la zona baixa de la futura estructura per poder aguantar els pilars del pont. Fins ara, segons el consistori, les tasques eren menys visibles. A més, hi ha hagut el canvi del tècnic municipal que segueix l'obra. No obstant això, l'Ajuntament manté que l'estructura està reconstruïda dins dels terminis previstos. Per tant, hauria d'estar enllestit a finals d'any. Per contra, els veïns de la zona asseguren que fa setmanes que hi ha molt poc moviment i posen en dubte que els treballs acabin quan toca.