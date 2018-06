El vot als pressupostos participats puja al 6,08 per cent i rep quasi 5.000 votacions

El percentatge de vots als pressupostos participats de Girona ha pujat fins al 6,08%. En total han votat 4.929 persones. Les dades són superiors a l'any anterior, quan va haver-hi 3.391 votants, cosa que va suposar un 4,39 % i queda molt a prop de l'any 2016, que és quan hi va haver més participació, amb un 6,49% i 4.989 persones votants. El vicealcalde i regidor de Participació, Eduard Berloso, va destacar ahir que s'havia «remuntat» respecte a l'any passat. El regidor va exposar que han consultat amb una empresa experta en aquest tipus de consultes i que els va manifestar que el percentatge es considera «normal».

Per barris, allà on hi ha hagut més participació, en percentatge, ha estat la Pujada de la Torrassa (34,48%), Vall de Sant Daniel (23.20%), Montjuïc (19,34%) i Torre Gironella (17,80%). En canvi, els més participatius, en tant per cent, han estat Santa Eugènia-Can Gibert del Pla (3,11%), Figuerola Bonastruc (3,28%) i Torre de Taialà (3,57%). Numèricament, els barris on ha votat més gent són Sant Narcís (473), l'Eixample (457) i Palau- Avellaneda-Mas Xirgu (440). Els que menys, han estat Campdorà (10), Grup Sant Daniel (10), Mas Ramada (18), Torres de Taialà (31) i Vila-roja (31).

En aquesta edició s'havien sotmès a consulta 90 projectes i la dotació pressupostària de l'Ajuntament ha estat, de nou, d'1,2 milions d'euros, a repartir entre tots els barris, en base a un barem que inclou el nombre d'habitants, metres quadrats de superfície o nombre d'equipaments, entre d'altres.



Més difusió i implicació

Hi havia 81.078 persones cridades a votar. Eduard Berloso va explicar que algunes possibles raons de l'augment poden ser l'augment de difusió que han fet les mateixes associacions de veïns per tal d'animar els residents a votar i també l'esforç des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament per explicar als veïns què són els pressupostos participats. Un altre motiu podria ser que molts barris tenien diversistat de projectes a votar, o el fet que aquest any les claus digitals que permetien votar per internet s'havien enviat en sobres de l'Ajuntament. L'any passat es van fer unes sobres especials que, possiblement, algunes persones no van obrir en considerar-los propaganda. Tot i així, el regidor va lamentar la devolució de moltes cartes perquè els veïns no estan empadronats on viuen.



Barris que «casen» xifres

Hi ha sis barris on es podran fer totes les propostes que hi havia a votar. Es tracta del Devesa-Güell, Domeny-Taialà, l'Eixample, Figuerola-Bonastruc, Fontajau i Torres de Taialà. De fet, aquests barris havien «casat» el total de diners a destinar amb la quantitat que sumaven les diferents propostes. Hi ha des d'un pla de dinamització al barri de la Devesa i al barri de l'Eixample, fins a l'acabament de voreres del carrer Adri a Domeny-Taialà, fins a la reforma del carrer Figuerola al tram entre Ramon Folch i Bonastruc de Porta o la canalització d'aigües, solució pel pas elevat i instal·lació de mobiliari urbà a la zona de Can Sunyer.

En altres barris, però, només hi havia una opció per votar, o directament triar que no s'estava d'acord amb cap de les propostes. Ha passat a Campdorà, Mas Catofa i a Germans Sàbat. Servirà per millorar el cobert de les pista de les antigues escoles de Campdorà, arranjar les voreres del carrer Mas Vendrell amb el carrer del Puig d'Adri i per remodelar la plaça Germans Sàbat.

Al grup Sant Daniel, del sector Est, els deu vots han apostat per guardar-se els 52.926 euros per a la propera edició. Al Mas Ramada també ha guanyat la proposta de reservar els 44.282 euros per a l'any vinent, tot i que també es podria triar el projecte d'urbanització de la plaça Sebastià Salellas, que estava valorat en uns 18.000 euros. Hi havia diversos barris que tenien més de cinc propostes a escollir. És el cas de la Devesa-Güell, Palau-Avellaneda- Mas Xirgu, Santa Eugènia-Can Gibert del Pla i la Vall de Sant Daniel.

Berloso va admetre que el model de pressupostos participats haurà de canviar perquè han detectat que hi ha zones on hi ha poques propostes o es guarden part dels diners -o tot l'import- i l'acumulen per a l'any següent. O són projectes que continuen d'altres anys. Va indicar que inicialment el projecte havia nascut amb la idea que els barris poguessin recuperar els trets identificatius amb petites inversions que, ara, ja molts tenen coberts.



Canvi de sistema el 2020

El vicealcalde va apuntar que tenen diferents sistemes de pressupostos participats sobre la taula però que no n'implementaran cap per a l'any vinent perquè hi haurà eleccions municipals. Berloso va dir que s'adoptaria un nou model de cara a l'any 2020, si la seva formació torna a governar. El regidor no va donar pistes sobre quin podria ser el nou sistema però podria tenir a veure amb projectes més «cars» i que, al mateix temps, requeririen més d'un any per tirar endavant.