Protesta dels treballadors municipals per «l'incompliment del conveni»

CCOO i CSIF han convocat per divendres una concentració davant de l'Ajuntament de Girona per protestar contra el que consideren una «agressió» al conveni dels treballadors. Els sindicats asseguren que el consistori, basant-se en sentències judicials i informes jurídics, els ha anunciat que deixarà d'aplicar alguns dels articles que tenen a veure amb les jubilacions anticipades, el pagament de triennis o l'increment de la massa salarial, entre d'altres. El portaveu de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament, Rafael Navarro, diu que l'acord data del 2010 i que des d'aleshores s'ha anat prorrogant sense que cap de les part implicades el denunciés però que ara l'equip de govern ha decidit «incomplir-lo». «Volem que es visualitzi el fet que ara que s'acaben les retallades a escala estatal, l'Ajuntament vulgui imposar les seves pròpies», insisteixen en un comunicat. Fonts municipals admeten l'existència dels informes però asseguren que estan treballant per trobar «l'encaix» que garanteixi preservar els drets dels treballadors i, alhora, complir la normativa.



Acció de les treballadores d'Eulen

D'altra banda, ahir les treballadores de l'empresa Eulen encarregades de la neteja dels espais municipals de Girona van concentrar-se per protestar perquè consideren que s'està inclomplint el seu conveni, se les està tractament amb manca de respecte i estan patint accions repressives per part de l'empresa, segons CC.OO. Creuen que l'Ajuntament hauria de vigilar les empreses que contracta.