«Ara és un bon moment per llançar-se i fer el que un senti des de dins»

Filla d´Enrique Morente i germana d´Estrella Morente, Soleá (Madrid, 1985) ha viscut la música des de petita. Ha publicat dos discos i també ha fet incursions com a actriu.

És difícil, per als joves, obrir-se camí en el món de la música?

La música i l´art no són un ofici fàcil, no estudies una carrera i fas unes oposicions. És un projecte a la llarga i sempre ha estat difícil, però avui en dia estan sortint molts artistes joves que estan fent coses molt interessants seguint la seva intuició, que té més valor que mai. Ara és un bon moment per llançar-se, fer el que un senti i per parlar, expressar-se i crear.

Les noves tecnologies ajuden els joves a donar a conèixer el seu treball artístic?

Sí, clar. Ofereixen moltíssimes possibilitats i ens ajuden molt, però quan són ben utilitzades.

Ve d'una família molt vinculada a la música, però ha marcat perfil propi. Com ho aconsegueix?

Sempre m'he guiat pel que sento dins meu, envoltant-me de gent afí a la meva forma de pensar, i això t'ajuda perquè et vas inspirant. I d´altra banda, també és molt important la meva família. Tinc un pare que ha alçat la veu a favor de la llibertat, i això m'ha influït des de petita.

Què significa aquest premi?

Estaré eternament agraïda a la Fundació perquè ha estat una sorpresa preciosa. Quan a algú se'l valora i se li dona amor per seguir endavant, l'ànima ho agraeix. A més, la Fundació aposta per la gent jove i per l'esperit creatiu, la investigació, el desenvolupament, el progrés... i això és fantàstic perquè la societat ho necessita.