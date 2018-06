Arriben els premis Princesa de Girona més polèmics

Els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, presidiran avui la cerimònia d'entrega dels premis Princesa de Girona enmig d'un ambient enrarit. Autoritats com el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no hi assistiran com a mesura de protesta pel discurs del rei el dia 3 d'octubre, mentre que la pròpia cerimònia s'ha hagut de traslladar al Mas Marroch (Vilablareix) per la negativa de l'Ajuntament de Girona a permetre l'ús de l'Auditori, on s'havia celebrat fins ara. Un Ajuntament que fa uns mesos va aprovar, amb els vots dels grups de CiU, ERC i CUP, declarar el rei «persona non grata» a la ciutat. Per la seva banda, els CDRs han convocat protestes tant per aquest vespre, durant l'entrega dels premis, com per demà a Caldes de Malavella, quan se celebrarà la jornada juvenil «Rescatadors de Talent». La CUP ha fet una crida a participar-hi, per tal de «donar suport a la República i demostrar al rei d'Espanya que no és benvingut a les comarques gironines».

Fa només un any, Marta Madrenas i Carles Puigdemont es deixaven fotografiar a la cerimònia d'entrega dels premis al costat dels monarques. Però el dur discurs del rei contra l'independentisme després de l'1 d'octubre, en què va assegurar que «els poders de l'Estat han d'assegurar l'ordre consitucional» i va culpar la Generalitat de «fracturar i enfrontar la societat catalana», ha fet que tant el govern català com el municipal hagin donat l'esquena a la corona. Torra, de fet, ha anunciat que no assistirà a cap acte organitzat per la casa reial i ha renunciat a la vicepresidència d'honor de la Fundació, mentre que Madrenas s'ha negat a permetre que la cerimònia es fes a l'Auditori, com sempre, al·legant que estaria en obres.

Malgrat aquesta negativa, la Fundació ha mantingut la seva aposta per les comarques gironines i ha anunciat que entre avui i demà 500 persones, sobretot joves, assistiran tant a l'entrega dels premis com a la trobada juvenil «Rescatadors de Talent», que se celebraran al Mas Marroch -el centre d'esdeveniments dels germans Roca a Vilablareix- i l'hotel PGA de Caldes respectivament.

La cerimònia d'entrega dels premis començarà avui a dos quarts de set de la tarda amb un diàleg inaugural entre el cardiòleg Valentí Fuster, el jugador de bàsquet Pau Gasol i la nedadora paralímpica Teresa Perales, que estaran moderats per la periodista Pepa Fernández. A continuació, tindrà lloc una taula rodona entre guanyadors d'anys anteriors i tot seguit arribarà el moment d'entregar els guardons, que aquest any aniran a parar a mans d'Arancha Martínez (premi Social), Guillermo Mínguez i María Escudero (premi Recerca Científica ex aequo), Soleá Morente i Pablo Ferrández (premi Arts i Lletres ex aequo), José Miguel Bermúdez (premi Empresa) i l'associació francesa Article 1 (premi Entitat Internacional). Finalment, tindrà lloc el discurs de Felip VI, que degut a les particulars circumstàncies amb què es desenvoluparan els premis tindrà enguany especial rellevància. També actuaran a la cerimònia la premiada Soleá Morente i la seva germana, Estrella Morente, i la Joven Orquestra de Extremadura, dirigida per Andrés Salado, Premi Arts i Lletres 2016.

D'altra banda, demà se celebrarà la trobada «Rescatadors de Talent», que té l'objectiu de potenciar l'ocupabilitat juvenil i la mobilitat laboral.