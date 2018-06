Així ha estat la Gala dels Premis Princesa de Girona

El Mas Marroch de Vilablareix acull avui la gala dels Premis Princesa de Girona, que per primer cop se celebren fora de la ciutat de Girona i sense autoritats de la Generalitat ni l'ajuntament com a mostra de protesta al discurs del rei Felip VI del dia 3 d'octubre. Els reis Felip i Letizia han arribat a Vilablareix al voltant de dos quarts de set de la tarda, i poc després, ha començat l'acte, la narració del qual pots seguir en directe:



20:30. - Discurs del Rei. Felip VI ha tornat a refermar-se en el seu "compromís amb Girona i les seves comarques i la vocació de permanència de la Fundació - Princesa de Girona- en aquesta terra". També ha exposat que la constitució és la garant de la "convivència democràtica i cívica en llibertat" i, al mateix temps, va defensa "personalitat" de Catalunya i "les seves institucions històriques d´autogovern". Més informació...





20:25. -on destaca que "Com a dona científica, permetin-me que agraeixi també a les dones de tots els temps que ens van obrir camí en tots els àmbits, sense oblidar a els qui els seus col·legues van fer invisibles. A totes elles: gràcies per inspirar-nos". També recorda que "els joves no oblidem que aquesta vida ha de ser un camí ple de decisions valentes, justes i equilibrades, encaminades a construir un món més amable".20:18 h. - Els reis i les autoritatsals guardonats d'aquest any. Coneix-los

Coneix els premiats FPdGi 2018 / Conoce los premiados FPdGi 2018 from Fundació Princesa de Girona on Vimeo.

"La sort cal buscar-la i cal treballar-la. Cal estar en aquest moment perquè caigui del teu costat."

"En qualsevol moment de la vida hi ha una oportunitat d'aprendre."

"Al final el bàsquet ha estat el vehicle que m'ha obert moltes portes. He tingut una gran sort"

"La tecnologia està ajudant molt a la pràctica esportiva paralímpica. L'ús és meravellós però sempre des de la part humana"

«Fracàs no és quan perds, sinó quan deixes d'intentar-ho»

"Fins i tot perquè et toqui la loteria has de fer alguna cosa, que és anar a comprar-la"

"Si em donessin l'oportunitat de guanyar l'or sempre no ho valoraria"

"Quan ens enfrontem a una situació dràstica, hi ha dues opcions: queixar-te i mirar-te al melic o tirar cap a davant"

"En la meva professió com a científic, humanitats i ciències estan totalment integrades"

"La majoria dels quals estem aqí som gent amb molta sort i estem per això obligats a donar alguna cosa a la societat"

"Has d'estar preparat i quan arriba el moment ja estàs aquí. Prefereixo cridar-ho preparació per a l'atzar"

"Els fracassos els tenim tots i hem d'aprendre d'ells"

"Cal ser positius en els aspectes que podrien ser considerats negatius"

20:00 h. -, acompanyada de l'Orquestra Joven de Extremadura19:40 h - Conversa de Juan Carlos Ortega amb premiats d'anteriors edicions19:30 h -, una de les premiades d'enguany, canta acompanyada de l'Orquestra Joven de Extremadura19:00 h -entre el cardiòleg Valentí Fuster i els esportistes Pau Gasol i Teresa Perales. Aquestes han estat algunes de les resflexions més destacades: