Ensenyament canviarà la coberta de l'escola Dalmau Carles perquè té amiant

El Departament d'Ensenyament preveu canviar el sostre de l'escola Dalmau Carles, al barri de Can Gibert de Girona, que conté fibrociment amb amiant. Recentment ha formalitzat l'adjudicació dels treballs per portar a terme les obres. Es tracta de l'empresa Construccions J.Pallàs, que va vèncer el concurs públic obert pel Departament. La licitació es va iniciar per un pressupost de 297.157,70 euros i l'adjudicatària va oferir fer les tasques per un import de 253.516,45 euros.

Els treballs començaran en breu, aprofitant que hi ha vacances escolars, i tindran un termini de realització de dos mesos. La superfície de restauració és de 1.947,43 metres quadrats, on hi ha uns 100 metres quadrats d'amiant.



Reparacions puntuals

La coberta actual de plaques d'amiant presenta un envelliment general i ha estat reparada puntualment en diferents punts dispersos de la coberta. Actualment no s'aprecien goteres, i l'estat és correcte dins l'envelliment natural, però la presència d'amiant fa aconsellable la seva retirada en un edifici escolar, segons l'informe del projecte.

L'objectiu és enderrocar l'acabat actual de coberta de planxes de fibrociment en la seva totalitat. Els treballs es realitzaran des del forjat superior i amb plataformes elevadores. Al menjador es desmuntarà el fals sostre actual, per poder accedir a l'estructura metàl·lica de la coberta i es tornarà a muntar amb un altre material fonoabsorbent. Per als treballs s'instal·larà una línia de vida que serà definitiva per manteniment. Al menjador, una plataforma de treball.

El procés d'enderroc de la coberta seguirà el protocol establert per al cas específic de cobertes de fibrociment. Els treballs amb amiant han de fer-se per les empreses registrades al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), i que disposin d'un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral per a l'execució dels treballs.

S'impregnaran les superfícies de fibrociment amb una solució aquosa amb líquid encapsulant per evitar l'emissió de fibres d'amiant pel moviment o trencament accidental d'alguna placa. L'aplicació es portarà a terme mitjançant equips de polvorització a baixa pressió, per tal d'evitar que l'acció mecànica de l'aigua sobre les plaques de fibrociment dispersi les fibres d'amiant a l'ambient. Els treballs començaran per la zona més elevada desmuntant els ganxos d'ancoratge de les plaques descargolant la subjecció.

Un cop extreta la coberta, es col·locarà l'element substitutori. Es tracta d'un denominat «panell «sandvitx». Una coberta lleugera amb aïllant tèrmic. A més s'instal·larà una escala d'accés a la coberta per manteniment, que quedarà instal·lada definitivament.