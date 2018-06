ERC i CUP insisteixen en la crítica cap al model de pressupostos participats

Els grups municipals d'ERC-MES i la CUP- Crida per Girona s'han queixat del model dels pressupostos participats. Un model que el mateix govern ha dit que vol canviar de cara al 2020. Esquerra ha instat el govern a explicar l'alternativa. La seva portaveu, Maria Mercè Roca, ha dit que «CiU ha tingut quatre anys per canviar un model que la majoria d'agents polítics i socials de la ciutat convenim que és insuficient i que no acaba de funcionar». També ha criticat que «com en moltes altres, l'equip de govern tira pilotes endavant: acabarem el mandat i no s'haurà tancat quasi cap tema important de ciutat». Així, ha citat els casos del Pla de les Pedreres, de la Devesa o la problemàtica de l'accés a l'habitatge, entre d'altres. «Es fan molts anuncis i rodes de premsa però es materialitzen ben poques coses», ha reblat.

Mentrestant, la CUP considera que la baixa participació, que malgrat un lleu augment tot just ha arribat al 6%, les queixes d'algunes entitats veïnals, i la sensació general de desmotivació són elements que obliguen el govern i al teixit associatiu a fer un replantejament de fons de l'actual sistema. Una de les principals crítiques dels cupaires és que els diners de pressupostos participats es destinin, molts cops, a petits projectes urbanístics de manteniment i millora que s'haurien d'incloure dins del pressupost ordinari.