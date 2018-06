Ha estat distingit per la seva trajectòria empresarial i de recerca i actualment se centra en desenvolupar un revolucionari sistema de propulsió per al transport marítim usant el vent.

Ha estat distingit per la seva trajectòria empresarial i de recerca i actualment se centra en desenvolupar un revolucionari sistema de propulsió per al transport marítim usant el vent.



Com pot ser revolucionari utilitzar el vent per navegar?

És una pregunta que ens fèiem nosaltres. Per què per moure un vaixell gran de càrrega s'ha de cremar combustible quan, molts anys enrere, utilitzàvem el vent? Així és com va començar tot. Només es fa en competició, però mai a la marítima industrial.

Té més d'ecològic o d'estalvi de recursos?

Les dues coses van lligades. Si estalviem combustible, automàticament estalviem un 20% d'emisisons. No pots escollir entre un o l'altre.

Qui li va donar suport moral o econòmic inicialment?

Tot va néixer veient la televisió amb el meu pare. Vam començar a treballar la idea amb en Jordi i el David i a poc a poc vam anar avançant. Vam llençar algunes patents i vam trobar el suport de persones properes, familiars i amics, sobretot en la part financera per extendre-les per Europa, la Xina, el Japó, els Estats Units?

Les institucions van ajudar?

Em l'àmbit regulatori, tant des de la UE com de la Unió Marítima Internacional, estan posant-se les piles per reduir els nivells d'emissions en el transport marítim i per altra banda, quan vam posar en marxa l'empresa el 2015, vam rebre el suport de l'Agència Espacial Europea, juntament i de l'Ajuntament de Barcelona. També tenim suport financer de la Generalitat i del govern de Cantàbria, on hi ha una seu.

L'anunci que li donaven el premi els ha obert alguna porta?

És un orgull per l'equip. Anima a seguir treballant. I potser arran de la visibilitat que ens ha donat, per ajudar-nos a afegir algun granet amb els acords que estem tancant amb algunes navieres, per fer una mica de catalitzador per altres premis i per refermar algun dels inversors que ha entrat.

Quan serà una realitat?

A finals d'any farem la primera integració amb el nostre primer client. És un vaixell de pesca fabricat a Espanya però s'integrarà al Perú, perquè és una armador espanyol que opera allà. També hi ha un acord amb quatre armadors independents per procedir per determinades integracions la segona meitat de l'any vinent.