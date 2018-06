Girona reconeix els millors alumnes de batxillerat i cicles formatius

Un total de 21 nois i noies dels diversos centres educatius de la ciutat van participar dimecres en l´acte de reconeixement a l´alumnat amb la millor nota de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà del curs 2017-2018. L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada del regidor d´Educació i Esports, Josep Pujols, va presidir l´homenatge, que es va celebrar al Saló de Descans del Teatre Municipal.

"L´acte d´avui és un reconeixement solemne que ens enorgulleix com a ciutat perquè el que heu assolit totes i tots com a estudiants sobrepassa allò que és ordinari i, aplicant valors com el sacrifici, l´esforç o la tenacitat, heu aconseguit un mèrit que ara la ciutat us agraeix", va destacar l´alcaldessa.

Pel que fa als cicles formatius,es va reconèixer la tasca d´Ainoa Duch Díaz (La Salle), Jordi Serrano Caballero (Escola Hostaleria i Turisme), Yesenia Rosa Guerrero (Montilivi), Marta Ginesta Bonmatí (Narcís Xifra i Masmitjà), Jaume Boix Fàbrega (Santa Eugènia), Algen Mary Hontucan Dolalas (Escola Tècnica Girona) i Alba Alsina i Armengol (FEDAC Sant Narcís).

En relació amb el batxillerat, el reconeixement es va fer als alumnes Albert López Lombardia i Aleix Torres Camps (Bell-lloc del Pla), Pol Valero Pallares (La Salle), Verónica Rina García (Les Alzines), Laia Trasserra Vila (Maristes), Arnau Sabater Mezquita (Montessori-Palau), Laura Cullell Salamanya (Vedruna), Claudia València Díez (Carles Rahola), Rosa Milian Costa (Jaume Vicens Vives), Aida Coll i Corominas (Montilivi), Èlia Teixidor Ayala ( Narcís Xifra i Masmitjà), Valerie Georget Katimi Varela (Santa Eugènia), Martí Rodríguez Pont (Santiago Sobrequés) i Yeva Yeremeychuk (Montjuïc Girona International School).

Durant l´acte, el jove Òscar Martínez, que va cursar el cicle formatiu d´Educació i Control Ambiental a l´Institut Montilivi i que ha escrit el llibre "L´isard, el vigilant dels cims", es va adreçar als nois i noies homenatjats per presentar el seu projecte i explicar les seves experiències personals. El toc musical a la jornada el va posar l'alumnat de flauta travessera de l´Escola Municipal de Música, acompanyat per la professora Irene Ferrer.