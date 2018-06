«Tenim molts joves amb talent i noves idees, tan sols necessiten més inversió»

Doctor en Química, Guillermo Mínguez (1981) és investigador Ramón y Cajal a l´Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, on lidera quatre projectes de recerca.

En què consisteix la seva investigació?

En la concepció i síntesi de nous materials porosos, denominats xarxes metall-orgàniques, o MOFs (de les seves sigles en anglès). Els seus components formen estructures obertes, amb canals nanomètrics, fan que siguin materials molt porosos. Si despleguéssim un gram d´algun d´ells (una cosa així com mitja cullerada de cafè), podríem cobrir la superfície sencera d'un camp de futbol. A més, la seva versatilitat mol·lecular ens permet poder modificar enormement les seves propietats per a multitud d'aplicacions.

Aquests materials poden tenir una gran repercussió en el medi ambient i l'energia. La recerca científica és necessària per salvar el planeta?

Sens dubte, cal conscienciar-nos tots de fer un bon ús dels recursos naturals, que són limitats. Però és cert que la recerca científica ens proporciona nous materials més eficients i menys contaminants, altres que serveixen per pal·liar efectes de l'activitat humana, fer processos amb menys cost energètic€ en definitiva, és fonamental per al desenvolupament conservant el medi ambient.

Cada cop hi ha més joves que han de marxar d'Espanya per seguir investigant. Com es pot convèncer als governs que mereix la pena invertir en recerca?

La recerca és un dels pilars del desenvolupament d'un país. Els països que han sortit abans de la recessió han estat els que han augmentat la seva inversió en recerca. Desgraciadament, Espanya no ha estat un d'ells. Tenim molts joves amb talent, idees innovadores, i que l'única cosa que necessiten és inversió. Si s´aposta per ells, serem un referent internacional.

Què significarà per vostè el premi Princesa de Girona?

És un gran reconeixement a tota la feina de l'equip de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València. A més, ens permetrà donar visibilitat al camp en què treballem.